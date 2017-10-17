Бурков поручил Минсельхозу помочь фермерам, пострадавшим от АЧС

Выездное совещание по проблемам помощи фермерам и владельцам частных подворий, пострадавших от африканской чумы свиней, провел вчера в Шербакульском районе врио губернатора Омской области Александр Бурков. В обсуждении приняли участие и представители еще двух районов — Марьяновского и Исилькульского, где также были обнаружены очаги АЧС.

Напомним, то в Шербакульском район очаг заражения был выявлен еще 17 сентября. В итоге там было отчуждено и ликвидировано 489 голов свиней. Затраты на технику и санитарные мероприятия составили более 1,6 млн рублей.

Но по истечении месяца карантин был снят и это дало возможность провести промышленный убой. В местных ЛПХ сейчас находится 1350 голов здоровых свиней. Это даст на выходе порядка 150 тонн мяса, которые можно реализовать или сдать, получив компенсации. Стоимость продукции составит 11,9 млн рублей.

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При этом районным властям и Минсельхозу поручено оказать сельчанам необходимую помощь, дабы предотвратить теневой оборот. Мясо, имеющее ветеринарные документы, можно будет даже продать на рынке.

В настоящий момент сумма компенсаций уже составила больше 92,6 млн. рублей. По прогнозам, эта сумма составит не менее 150 миллионов после снятия карантина. При этом глава Шербакульского района Александр Молоканов утверждает, что суммы компенсаций устраивают владельцев ЛПХ. Единственная проблема — те семьи, где мясо выращивали для собственных нужд и планировали сделать запас до весны. При этом глава региона распорядился сделать все возможное, чтобы по выплатам не было проволочек.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Выплаты должны проводиться вовремя, как часы. Я сам выращивал свиней в детстве, и знаю, что лишиться скотины — болезненный вопрос. Люди боятся, что деньги проедят, и не будет у них ни средств, ни скотины к весне.



В настоящий момент региональные власти переориентируют фермеров, разводивших свиней, на птицу и КРС. Жителей сельской местности стремятся обеспечить работой и доходом, дабы не допустить дефицита продовольствия и массовых разорений фермерских хозяйств.