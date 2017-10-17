Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
На грани срыва: как президент Киргизии создал проблему преемнику
Житель Омской области рассказал о пытках в Грозном
Олег Газманов попал в ДТП
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Овсиенко похвасталась лицом после пластической операции - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
09:29 (мск), источник: Om1.ru

Бурков поручил Минсельхозу помочь фермерам, пострадавшим от АЧС

Вчера был снят карантин по африканской чуме свиней в Шебаркульском районе. Теперь сельчане смогут сдать мясо и получить компенсации. Выплаты по итогам сезона могут превысить 150 миллионов.

Выездное совещание по проблемам помощи фермерам и владельцам частных подворий, пострадавших от африканской чумы свиней, провел вчера в Шербакульском районе врио губернатора Омской области Александр Бурков. В обсуждении приняли участие и представители еще двух районов — Марьяновского и Исилькульского, где также были обнаружены очаги АЧС.

Напомним, то в Шербакульском район очаг заражения был выявлен еще 17 сентября. В итоге там было отчуждено и ликвидировано 489 голов свиней. Затраты на технику и санитарные мероприятия составили более 1,6 млн рублей.

Но по истечении месяца карантин был снят и это дало возможность провести промышленный убой. В местных ЛПХ сейчас находится 1350 голов здоровых свиней. Это даст на выходе порядка 150 тонн мяса, которые можно реализовать или сдать, получив компенсации. Стоимость продукции составит 11,9 млн рублей.

Читайте также
В Шербакульском районе Омской области сняли карантин по АЧС

При этом районным властям и Минсельхозу поручено оказать сельчанам необходимую помощь, дабы предотвратить теневой оборот. Мясо, имеющее ветеринарные документы, можно будет даже продать на рынке.

В настоящий момент сумма компенсаций уже составила больше 92,6 млн. рублей. По прогнозам, эта сумма составит не менее 150 миллионов после снятия карантина. При этом глава Шербакульского района Александр Молоканов утверждает, что суммы компенсаций устраивают владельцев ЛПХ. Единственная проблема — те семьи, где мясо выращивали для собственных нужд и планировали сделать запас до весны. При этом глава региона распорядился сделать все возможное, чтобы по выплатам не было проволочек.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — Выплаты должны проводиться вовремя, как часы. Я сам выращивал свиней в детстве, и знаю, что лишиться скотины — болезненный вопрос. Люди боятся, что деньги проедят, и не будет у них ни средств, ни скотины к весне.


В настоящий момент региональные власти переориентируют фермеров, разводивших свиней, на птицу и КРС. Жителей сельской местности стремятся обеспечить работой и доходом, дабы не допустить дефицита продовольствия и массовых разорений фермерских хозяйств.

Новый глава региона отметил, что экстренные меры и усилия по ликвидации очагов АЧС и меры соцподдержки, оказываемые свиноводческим хозяйствам региона, высоко оценили в Москве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карась начал первый день работать главой фонда капремонта Омской области
К концу недели в Омске выпадет мокрый снег
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь