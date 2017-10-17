Под Ростовом построят инновационную учебно-производственную ферму

Это проект, где применят новейшие мировые технологии в молочном животноводстве. Ферма будет учебно-производственной: планируется, что любой аграрий сможет приехать сюда на обучение и переподготовку. Задача — научить мировым технологиям донских аграриев и проторить дорожку тем, кто сам захочет открыть свою молочную ферму. Здесь планируют создать высокопродуктивное стадо, где каждая корова будет приносить до 10 тысяч литров молока в год. Это хорошие показатели даже по меркам продвинутых европейских стран, и для России они должны быть ориентиром.

Кроме того, уже через пару лет работающая ферма превратится еще и в некий научный центр молочной отрасли России, где будут встречаться ведущие эксперты и участники рынка. Реализует проект Региональная корпорация развития (РКР), на 100 процентов принадлежащая Ростовской области.

За несколько дней до выставки в Константиновском районе губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор АО «Региональная корпорация развития» Александр Жуков «заложили первый камень» — дали старт строительству фермы.

По официальным данным, россияне ежегодно «недобирают» 8−9 миллионов тонн молока (сюда включена вся линейка молочной продукции, в том числе йогурты и твердые сыры). Жители Дона в среднем ежегодно потребляют 160 килограммов в «молочном эквиваленте» при нормативе Всемирной организации здравоохранения 360 килограммов в год, при этом НИИ питания РАМН рекомендует и вовсе 390. Из-за низкой технологичности (следовательно, и рентабельности) этого бизнеса многим инвесторам он кажется невыгодным. Донской проект наглядно покажет, как добиваться рентабельности.

Несколько лет назад Василий Голубев обозначил приоритетной задачей АПК региона развитие молочного животноводства. В 2015 году в Ростовской области на базе РКР создали молочный кластер, который объединил участников рынка, от производителей молока до переработчиков, ученых и банкиров. Сегодняшний проект планируют реализовать как раз участники кластера. В их числе ученые Донского государственного аграрного университета, а также Константиновского сельскохозяйственного техникума. Доля науки здесь будет велика. На базе учебно-производственного комплекса создадут несколько научных кафедр.

— Мы несколько лет готовились, консультировались у ведущих ученых и практиков России и мира, посетили несколько передовых европейских ферм, изучали их опыт. В результате силами ученых и животноводов нам удалось создать инновационную модель высокотехнологичной фермы, — говорит директор по сельскохозяйственным проектам АО «РКР» Юрий Паршуков. — Все данные о том, какие технологии и оборудование применяются, как это работает и сколько стоит, будут доступны любому жителю России, желающему заниматься этим бизнесом. Хотя, конечно, все технологии подбирались с учетом местного климата и других особенностей Дона. Так что максимально эффективна эта схема для местных аграриев.

Высокие технологии действительно будут внедрены на каждом этапе производства, от кормового поля до доильных цехов. Для обеспечения собственной кормовой базой правительство области выделило пилотной ферме в Константиновском районе 1 050 гектаров в долгосрочную аренду. На части этих земель планируется восстановить орошение, которое здесь было в советские годы. На поливных полях будут выращивать сочные корма, например, кукурузу на силос. Остальные земли засеют зерновыми и многолетними травами. Будет открыта кафедра мелиорации, а также ветеринарии, генетики и т. д.

Процесс содержания животных полностью автоматизируют. Все поголовье будет чипировано. Это позволит в режиме реального времени следить за каждым животным: замечать малейшие изменения здоровья, физиологические показатели, эффективность потребления кормов, продуктивность. С учетом объема поголовья обеспечить такой индивидуальный уход не смог бы даже целый отдел высококвалифицированных специалистов.

Все молочное стадо будет разделено по продуктивности на несколько групп. Это делается для того, чтобы повысить эффективность кормления. Система исключает недоедание животных и позволит устранить ошибки при подготовке рационов. При этом и перерасхода кормов тоже не будет. Каждый кормораздатчик будет оснащен устройством контроля загрузки и раздачи кормов, связан с дублирующими устройствами на погрузчиках, а данные будут принимать и отправлять по радиоканалу дистанционно.

Еще более инновационной будет работа с отходами, то есть с навозом, который станут перерабатывать в органические удобрения и мягкую подстилку для животных. Это избавит компанию от необходимости платить за утилизацию вредных отходов и повысит эффективность растениеводчества.

500 голов — это оптимальный вариант, который, с одной стороны, позволяет получить полную компенсацию за приобретенное оборудование (согласно госпрограмме, Минсельхоз РФ может компенсировать расходы на строительство, если на ферме будет содержаться более 400 животных). С другой стороны, это вполне достаточное количество животных для того, чтобы потом экстраполировать эту схему на более крупные проекты. Первое молоко с фермы планируется получить уже в 2019 году.

Прямая речь

Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора Ростовской области: