Хабаровчане будут жить по новым правилам благоустройства

Источник: Восток Медиа

Новые правила благоустройства будут действовать на территории Хабаровска, решили сегодня, 17 октября, на заседании городской думы. Премьерные пункты касаются комфортного проживания инвалидов в городе и публичного обсуждения обустройства придомового пространства.

«При проектировании объектов жилой среды, улиц и дорог, мест культурно-бытового обслуживания специалисты должны предусматривать доступность среды для маломобильных групп населения. Эти места должны быть оснащены элементами и техническими средствами, которые помогут инвалидам и пожилым людям передвигаться», — рассказал присутствующим начальник управления административно-технического контроля Александр Якимов.

По словам чиновника, новые подробные правила благоустройства помогут охватить все сферы интересов граждан и повысить уровень комфортности жизни в городе.