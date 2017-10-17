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10:23 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане будут жить по новым правилам благоустройства

Принятый депутатами гордумы документ в два раза больше и подробнее предыдущего.

Источник: Восток Медиа

Новые правила благоустройства будут действовать на территории Хабаровска, решили сегодня, 17 октября, на заседании городской думы. Премьерные пункты касаются комфортного проживания инвалидов в городе и публичного обсуждения обустройства придомового пространства.

«При проектировании объектов жилой среды, улиц и дорог, мест культурно-бытового обслуживания специалисты должны предусматривать доступность среды для маломобильных групп населения. Эти места должны быть оснащены элементами и техническими средствами, которые помогут инвалидам и пожилым людям передвигаться», — рассказал присутствующим начальник управления административно-технического контроля Александр Якимов.

По словам чиновника, новые подробные правила благоустройства помогут охватить все сферы интересов граждан и повысить уровень комфортности жизни в городе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что новые нормативы учитывают множество мелочей, вплоть до высоты кустарников, количества тропинок и внешнего вида лавочек, которые должны будут «соответствовать облику» того или иного района Хабаровска. Из дворов жилых домов постепенно исчезнут «укромные местечки», где отдельные граждане могли бы заниматься чем-то противоправным вроде распития спиртного. Правила смогли принять, только когда из документа убрали эротический подтекст.

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