Хабаровчане будут жить по новым правилам благоустройства
Принятый депутатами гордумы документ в два раза больше и подробнее предыдущего.
Принятый депутатами гордумы документ в два раза больше и подробнее предыдущего.
Новые правила благоустройства будут действовать на территории Хабаровска, решили сегодня, 17 октября, на заседании городской думы. Премьерные пункты касаются комфортного проживания инвалидов в городе и публичного обсуждения обустройства придомового пространства.
«При проектировании объектов жилой среды, улиц и дорог, мест
По словам чиновника, новые подробные правила благоустройства помогут охватить все сферы интересов граждан и повысить уровень комфортности жизни в городе.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что новые нормативы учитывают множество мелочей, вплоть до высоты кустарников, количества тропинок и внешнего вида лавочек, которые должны будут «соответствовать облику» того или иного района Хабаровска. Из дворов жилых домов постепенно исчезнут «укромные местечки», где отдельные граждане могли бы заниматься