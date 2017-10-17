Свердловчане рискуют остаться без комфортных дворов

Подрядчики в Екатеринбурге и других свердловских городах могут не успеть провести благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ОНФ.

Кроме того, активисты нашли многочисленные недочеты при выполнении работ. Так, во многих свердловских дворах не обустроена комфортная среда для малоактивных граждан, покрытие пешеходных дорожек и зон отдыха не обработано должным образом, карусели не закреплены и представляют угрозу жизни детей.

Подрядчики затягивают сроки благоустройства дворов и пытаются уйти от своих обязательств. Так, жители дома на улице Шефской, 96 В Екатеринбурге неоднократно жаловались на низкое качество и длительное строительство корта во дворе. Более того, подрядчик сообщил общественникам, что участок за спортивной площадкой не будет благоустроен, хотя действующий дизайн-проект предусматривает его озеленение.