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10:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчане рискуют остаться без комфортных дворов

Подрядчики халтурят с благоустройством.

Подрядчики в Екатеринбурге и других свердловских городах могут не успеть провести благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ОНФ.

Кроме того, активисты нашли многочисленные недочеты при выполнении работ. Так, во многих свердловских дворах не обустроена комфортная среда для малоактивных граждан, покрытие пешеходных дорожек и зон отдыха не обработано должным образом, карусели не закреплены и представляют угрозу жизни детей.

Подрядчики затягивают сроки благоустройства дворов и пытаются уйти от своих обязательств. Так, жители дома на улице Шефской, 96 В Екатеринбурге неоднократно жаловались на низкое качество и длительное строительство корта во дворе. Более того, подрядчик сообщил общественникам, что участок за спортивной площадкой не будет благоустроен, хотя действующий дизайн-проект предусматривает его озеленение.

Напомним, в Свердловской области проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в 33 муниципалитетах, где местные власти должны благоустроить 98 дворов и 34 общественно значимых территорий. Минимальный перечень работ включает ремонт дворовых проездов, установку освещения, скамеек и урн.

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