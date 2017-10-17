В Башкирии в зону карантина по ящуру отправлена вторая партия гуманитарного груза

«По поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова оказать помочь жителям карантинной зоны в обеспечении продуктами мы организовали сбор гуманитарной помощи в первую очередь для многодетных и малоимущих семей, — сказала председатель Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова. — Благодаря поддержке торговых сетей “Байрам”, “METRO”, “Магнит”, “Ашан”, “Пятёрочка” для туймазинцев сформирована уже вторая партия гуманитарного груза».