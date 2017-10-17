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10:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в зону карантина по ящуру отправлена вторая партия гуманитарного груза

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Госкомторговли продолжает оказание гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов, вошедших в зону карантина по ящуру.

«По поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова оказать помочь жителям карантинной зоны в обеспечении продуктами мы организовали сбор гуманитарной помощи в первую очередь для многодетных и малоимущих семей, — сказала председатель Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова. — Благодаря поддержке торговых сетей “Байрам”, “METRO”, “Магнит”, “Ашан”, “Пятёрочка” для туймазинцев сформирована уже вторая партия гуманитарного груза».

По ее словам, направлено в общей сложности более трех тысяч литров молока и молочных продуктов.

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