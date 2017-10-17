В Калининградской области задержана 21 тонна судака из Московской области

Установлено, что представленная копия декларации о соответствии не соответствует декларации под указанным номером на сайте Росаккредитации по причине окончания её действия 31 декабря 2016 года, прокомментировали собкору KaliningradToday в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.