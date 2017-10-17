В Калининградской области задержана 21 тонна судака из Московской области
В Калининградской области в МАПП «Советск» Россельхознадзором выявлено нарушение ветеринарных требований при ввозе из Московской области 21 тонны свежемороженого судака.
В Калининградской области в МАПП «Советск» Россельхознадзором выявлено нарушение ветеринарных требований при ввозе из Московской области 21 тонны свежемороженого судака.
Установлено, что представленная копия декларации о соответствии не соответствует декларации под указанным номером на сайте Росаккредитации по причине окончания её действия 31 декабря 2016 года, прокомментировали собкору KaliningradToday в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
Груз направлен под контроль департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства Калининградской области.