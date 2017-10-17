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12:36 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининградской области задержана 21 тонна судака из Московской области

В Калининградской области в МАПП «Советск» Россельхознадзором выявлено нарушение ветеринарных требований при ввозе из Московской области 21 тонны свежемороженого судака.

Установлено, что представленная копия декларации о соответствии не соответствует декларации под указанным номером на сайте Росаккредитации по причине окончания её действия 31 декабря 2016 года, прокомментировали собкору KaliningradToday в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.

Груз направлен под контроль департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства Калининградской области.

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