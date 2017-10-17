Кому повысят зарплаты в Казахстане, рассказал министр финансов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр финансов РК Бахыт Султанов озвучил изменения расходной части республиканского бюджета на 2017 год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр финансов РК Бахыт Султанов озвучил изменения расходной части республиканского бюджета на 2017 год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, сотрудников органов внутренних дел и депутатов предусмотрено 33 млрд. тенге», — сообщил он в ходе заседания Правительства РК.
Вместе с тем Султанов отметил, что на оказание технического содействия Кыргызской Республике, согласно достигнутым двухсторонним и ратифицированным договоренностям, предусмотрено 14,1 млрд. тенге.
Кроме того, на увеличение целевого вклада в АОО «Назарбаев Университет» предусмотрено на 22,2 млрд. тенге.
В целом, расходы республиканского бюджета в 2017 году составят 11 трлн. 191 млрд. тенге, что на 15,1 млрд. тенге больше уточненного плана.