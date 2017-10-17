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10:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Директора свинокомплекса обязали выплатить долг по зарплате до конца октября

12 октября Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края обратилось с ходатайством в суд о продлении мер обеспечения на 8 тыс. поголовья свиноматок, которое находится в аренде ООО «Свинокомплекс Пермский», сообщили «Ъ» в ведомстве.

Ранее, 10 октября было введено внешнее наблюдение в отношении ООО «Свинокомплекс Пермский».

12 октября Межведомственная комиссия по недопущению социальной напряженности в Пермском крае обязала директора ООО «Свинокомплекс Пермский» Сергея Лёгенького до 31 октября выплатить долги по зарплате за август. На текущий момент задолженность составляет 6,2 млн рублей. Также 12 октября состоялась встреча трудового коллектива ООО «Свинокомплекс Пермский» с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Как сообщал «Ъ» ранее, на этой встрече коллектив пригрозил приостановить работу свинокомплекса в случае не выплаты долгов по зарплате.

Сельхозпредприятие продолжает работать в штатном режиме, заявляют в минсельхозе. Ежедневный мониторинг ситуации на ООО «Свинокомплекс Пермский» показывает, что поголовье кормами обеспечено. Однако, питательность их оставляет желать лучшего. Специальные корма для маленьких поросят будут поставлены на предприятие в ближайшие день-два.

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