В Краснодаре до конца октября должны завершить ремонт на 46 дорогах

Источник: ЮГА.ру

Краснодар получил в 2017 году средства на ремонт 47 участков городских магистралей. По 46 из них работы должны быть завершены до конца октября. Еще один объект — Садовый путепровод — будет завершен в соответствии с контрактом в августе 2018 года.

Степень готовности объектов обсудили на аппаратном совещании в администрации города. На 20 улицах работы выполнены в полном объеме, на 21 — почти завершены, на 5 объектах есть отставание.

«Срок окончания ремонта — 20 октября, основной объем уже успешно выполнен, осталось нанести дорожную разметку, установить знаки, кое-где доделать тротуары и установить ограждения. Важно, чтобы на завершающем этапе подрядчики не “забуксовали”, а вовремя и с надлежащим качеством выполнили все обязательства», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.