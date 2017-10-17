Реальные доходы белорусов продолжают падать: на 0,1% за январь-август
Падение продолжается с начала года, хотя темпы снижения постепенно замедляются. По итогам осени власти ожидают рост.
Падение продолжается с начала года, хотя темпы снижения постепенно замедляются. По итогам осени власти ожидают рост.
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по итогам
Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. Как ранее сообщал Sputnik, реальные доходы населения показывают снижение с начала года, хотя от месяца к месяцу темпы падения замедляются. Так, в январе они упали на 4,5%, в
В общем объеме денежных доходов, по данным Белстата по итогам
Ранее министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявлял, что осенью реальные денежные доходы населения перестанут снижаться и выйдут на положительную динамику.
«Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», — сказал Зиновский.
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.
За 2016 год реальные денежные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.