Реальные доходы белорусов продолжают падать: на 0,1% за январь-август

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по итогам января-августа 2017 года вновь показали снижение — на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года, говорится в материалах Национального статистического комитета.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. Как ранее сообщал Sputnik, реальные доходы населения показывают снижение с начала года, хотя от месяца к месяцу темпы падения замедляются. Так, в январе они упали на 4,5%, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%, в январе-апреле — на 1,5%, в январе-мае — на 1,2%, в январе-июне — на 0,8%, в январе-июле — на 0,5%.

В общем объеме денежных доходов, по данным Белстата по итогам января-августа 2017 года, на долю оплаты труда пришлось 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составили 8,2%, доля трансфертов (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) составила 24%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,4%.

Ранее министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявлял, что осенью реальные денежные доходы населения перестанут снижаться и выйдут на положительную динамику.

«Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», — сказал Зиновский.

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.