18 свердловских городов обеспечили себя жильем на год

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области 18 муниципалитетов перевыполнили годовой план по вводу жилья уже в сентябре 2017 года. В августе таких городов было девять. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.

Среди «стахановцев» — Березовский, Краснотурьинск, Артемовский, Реж, Шали, Каменский и Талицкий городские округа В Артях завершено строительство пяти тысяч квадратных метров, а это — 170%. Больше всего жилья в сентябре сдано в Екатеринбурге — почти 35 тысяч квадратных метров.