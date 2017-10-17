18 свердловских городов обеспечили себя жильем на год
Муниципалитеты выполнили планы.
Муниципалитеты выполнили планы.
В Свердловской области 18 муниципалитетов перевыполнили годовой план по вводу жилья уже в сентябре 2017 года. В августе таких городов было девять. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.
Среди «стахановцев» — Березовский, Краснотурьинск, Артемовский, Реж, Шали, Каменский и Талицкий городские округа В Артях завершено строительство пяти тысяч квадратных метров, а это — 170%. Больше всего жилья в сентябре сдано в Екатеринбурге — почти 35 тысяч квадратных метров.
В 39 городах Среднего Урала объемы ввода жилья выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Среди них Первоуральск, Среднеуральск, Асбест, Полевской и Невьянский городской округ. В Лесном ввели 14,6 тысячи квадратных метров жилья, это на 411% больше прошлогоднего количества.