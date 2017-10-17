В промышленности Новосибирской области упала активность инвесторов
По итогам первого полугодия объем инвестиций сократился на 15%
По итогам первого полугодия объем инвестиций сократился на 15%
«Мы ничем не отличаемся от Российской Федерации. Причина связана, прежде всего, с тем, что инвестиции во многом зависят от рынка, от востребованности, в том числе, от платежеспособности населения. В тех же обрабатывающих производствах почти четверть у нас составляет производство пищевых продуктов. Впервые за этот год мы не приблизились к индексу (промышленного производства — Sibnovosti.ru) 100%, немножко не дотянули — минус 0,2%», — сказал господин Семка.
При этом заместитель губернатора прогнозирует, что, по итогам 2017 года, индекс промышленного производства составит около 102%.
В качестве примеров успешных крупных инвестиционных проектов 2017 года Сергей Семка привел комплекс по производству станков компании «Стиллайн» на площадке завода «Тяжстанкогидропресс», цех лекарственных препаратов компании «Обновление» на территории бывшего завода медпрепаратов, а также масштабную реконструкцию лабораторий в СКТБ «Катализатор». Кроме того, по данным
«Мы закладываем в проект бюджета 2018 года создание областного фонда развития промышленности в размере 100 млн руб. Связано это с тем, что политика федеральной поддержки ориентируется на то, что 2/3 средств направляются на те мероприятия, которые софинансируются за счет местных фондов», — пояснил Сергей Семка.