Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Воровка": Джигарханян подает на развод с молодой женой - СМИ
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Олег Газманов попал в ДТП
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
“Пощечина”: СМИ об изменении контракта по С-400 Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
50-летняя Овсиенко показала фото своего "нового лица" - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Владельцам самостроя начнут угрожать потерей земли
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10:58 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В промышленности Новосибирской области упала активность инвесторов

По итогам первого полугодия объем инвестиций сократился на 15%

«Мы ничем не отличаемся от Российской Федерации. Причина связана, прежде всего, с тем, что инвестиции во многом зависят от рынка, от востребованности, в том числе, от платежеспособности населения. В тех же обрабатывающих производствах почти четверть у нас составляет производство пищевых продуктов. Впервые за этот год мы не приблизились к индексу (промышленного производства — Sibnovosti.ru) 100%, немножко не дотянули — минус 0,2%», — сказал господин Семка.

При этом заместитель губернатора прогнозирует, что, по итогам 2017 года, индекс промышленного производства составит около 102%.

В качестве примеров успешных крупных инвестиционных проектов 2017 года Сергей Семка привел комплекс по производству станков компании «Стиллайн» на площадке завода «Тяжстанкогидропресс», цех лекарственных препаратов компании «Обновление» на территории бывшего завода медпрепаратов, а также масштабную реконструкцию лабораторий в СКТБ «Катализатор». Кроме того, по данным вице-губернатора, в первой половине 2018 года планируется запустить вторую очередь медицинского промышленного парка на ул. Одоевского.

«Мы закладываем в проект бюджета 2018 года создание областного фонда развития промышленности в размере 100 млн руб. Связано это с тем, что политика федеральной поддержки ориентируется на то, что 2/3 средств направляются на те мероприятия, которые софинансируются за счет местных фондов», — пояснил Сергей Семка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Центральном районе Красноярска появится крупный спортивный объект
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь