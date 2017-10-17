В промышленности Новосибирской области упала активность инвесторов

«Мы ничем не отличаемся от Российской Федерации. Причина связана, прежде всего, с тем, что инвестиции во многом зависят от рынка, от востребованности, в том числе, от платежеспособности населения. В тех же обрабатывающих производствах почти четверть у нас составляет производство пищевых продуктов. Впервые за этот год мы не приблизились к индексу (промышленного производства — Sibnovosti.ru) 100%, немножко не дотянули — минус 0,2%», — сказал господин Семка.

При этом заместитель губернатора прогнозирует, что, по итогам 2017 года, индекс промышленного производства составит около 102%.

В качестве примеров успешных крупных инвестиционных проектов 2017 года Сергей Семка привел комплекс по производству станков компании «Стиллайн» на площадке завода «Тяжстанкогидропресс», цех лекарственных препаратов компании «Обновление» на территории бывшего завода медпрепаратов, а также масштабную реконструкцию лабораторий в СКТБ «Катализатор». Кроме того, по данным вице-губернатора, в первой половине 2018 года планируется запустить вторую очередь медицинского промышленного парка на ул. Одоевского.