Шесть регионов Поволжья наращивают долги по зарплате

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В Приволжском федеральном округе долги по зарплате в сентябре выросли на 18,3% и превысили 217 млн рублей.

Нарастили задолженность шесть регионов из 14-ти, наибольший рост долгов по зарплате произошёл в Пермском крае (в 3,4 раза) и Чувашии (на 69,1%).

В абсолютных цифрах максимальная задолженность образовалась в Самарской области и Чувашии — соответственно 44,6 и 40,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Приволжском федеральном округе на 1 октября долги по заработной плате составили 217,3 млн рублей. Вся сумма задолженности образовалась из-за отсутствия собственных средств. Наибольший размер зарплатных долгов сложился в Самарской области (44,6 млн рублей) и Чувашии (40,7 млн рублей). Далее идут Пермский край (23,5 млн рублей), Саратовская и Оренбургская области (17,9 млн рублей), Удмуртия (17,1 млн рублей), Татария (12,2 млн рублей) и Нижегородская область (11,4 млн рублей).

Минимальная задолженность по заработной плате отмечена в Башкирии (0,7 млн рублей) и Ульяновской области (0,8 млн рублей). Также небольшая задолженность по сравнению с другими регионами округа отмечена в Марий Эл (1,9 млн рублей), Мордовии (4,2 млн рублей) и Пензенской области (5 млн рублей).

По сравнению с данными на 1 сентября зарплатные долги в ПФО выросли на 18,3%. Нарастили задолженность шесть регионов. Антилидерами стали Пермский край, Чувашия (рост на 69,1%) и Башкирия (рост на 62,1%). Долги также нарастили Саратовская область (рост на 49,6%), Татария (на 6,3%) и Удмуртия (на 0,2%). На прежнем уровне осталась задолженность по зарплате в Мордовии. Более всего сократились долги в Нижегородской области (снижение на 18,2%) и Оренбургской области (снижение на 9,7%).