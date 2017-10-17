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11:11 (мск), источник: Вести - Омск

На девяти дорогах в Омской области поменяли асфальт

На этой неделе шесть трасс должны ввести в эксплуатацию, на остальных магистралях осталось выполнить устройство присыпных обочин и нанести разметку.

Источник: Вести - Омск

Сдать все объекты планируется до конца октября. За счет средств федерального бюджета ранее были отремонтированы 33 дороги. В местах концентрации ДТП установлено 30 светофоров типа Т.7, 66 дорожных знаков, 2 километра пешеходных ограждений. Сейчас завершается нанесение разметки пластиком.

Всего в этом году было отремонтировано 288 километров дорог Омской агломерации. Из них 140 километров местных, 38 — федеральных и 110 километров региональных трасс.

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