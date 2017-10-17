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10:49 (мск), источник: Интерфакс

500 млн рублей выделено на строительство объектов социальной инфраструктуры Севастополя

17 октября. Interfax-Russia.ru — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым выделены бюджетные ассигнования на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя, сообщает во вторник официальный сайт правительства России.

Источник: Интерфакс

«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления дотаций бюджету Севастополя на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации в целях финансирования строительства приоритетных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Предложение о предоставлении дотаций согласовано трёхсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

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