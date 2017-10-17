500 млн рублей выделено на строительство объектов социальной инфраструктуры Севастополя
17 октября.
17 октября.
«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления дотаций бюджету Севастополя на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации в целях финансирования строительства приоритетных объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Предложение о предоставлении дотаций согласовано трёхсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.