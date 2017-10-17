Власти Краснодара отменили разрешение на строительство ЖК на месте пойменного леса
Ранее об уничтожении гектара леса для строительства многоэтажек сообщали краснодарские экологи.
Ранее об уничтожении гектара леса для строительства многоэтажек сообщали краснодарские экологи.
В краснодарском микрорайоне Гидростроителей в конце сентября был уничтожен участок пойменного леса между дорогой, ведущей в дачное товарищество «Излучина Кубани» и берегом реки. Об этом в «Экологическую вахту по Северному Кавказу» сообщили жители дачного товарищества «Пчела». По словам экологов, вырубку произвела строительная компания «АртСтройИнвест» с санкции администрации Краснодара, выдавшей порубочный билет.
Участок, который подвергся вырубке, примыкает к территории, которая раньше была расчищена под строительство скандально известного жилого комплекса «Белые паруса», остановленного
Сейчас похожая история повторяется на соседнем участке, сообщают экологи. Компания ООО «Стройметалинвест» собиралась возводить на этой территории жилой комплекс «45 вертикаль», но передумала и в июне нынешнего года продала земельный участок строительной компании «АртСтройИнвест».
«Эковахта» заявила о том, что строительство жилого комплекса на берегу Кубани недопустимо, а приватизация земель общего пользования, на которых планируется построить ЖК, незаконна. При выдаче разрешения на строительство и порубочного билета администрацией Краснодара были допущены серьёзные нарушения градостроительного, земельного и природоохранного законодательства. В этой связи «Эковахта» направила официальные обращения в контролирующие органы, а также в адрес губернатора Кубани, который неоднократно заявлял, что практика уничтожения зелёных зон в Краснодаре должна быть прекращена.
Прокомментировать ситуацию «Югополис» попросил администрацию города.
Как сообщил 17 октября на своей странице в Фейсбуке помощник мэра Владимир Вербицкий, по поручению главы города Евгения Первышова была организована срочная проверка всех документов и обстоятельств, связанных с вырубкой деревьев в микрорайоне Гидростроителей, по ул. им. Валерия Гассия, 4/8.
По результатам приняты следующие решения: отозвать разрешение на строительство, выданное ООО «СК АртСтройИнвест» 12 октября 2016 года (оно уже отозвано — Югополис); провести тщательную оценку нанесенного ущерба; ответственным за эти направления в городе и округе, обязанным с начала вырубки деревьев (а это не один день), организовать контроль за производством работ, объявить выговор (речь идет о директоре департамента городского хозяйства и ТЭК и первом замглавы администрации Карасунского округа — Югополис).
Результаты обследования таковы: до вырубки на территории, которая предполагалась под застройку, было 21 аварийное дерево и 39 — в нормальном состоянии. За вырубку этих деревьев застройщик заплатил около 1,5 млн руб. компенсации. По закону перед началом вырубки компания была обязана за два дня проинформировать о начале работ, чтобы они проводились под контролем сотрудников администрации. Ничего этого застройщик не сделал, а вырубил почти всё на всей территории. Теперь строительство жилого комплекса там остановлено, судьба участка будет решаться отдельно.
«Пока не будут решены вопросы с обеспечением всех нынешних и будущих жителей микрорайона школами, детсадами, поликлиниками и парковыми территориями и зелеными зонами, а также дорогами, — мораторий, объявленный главой города на выдачу здесь новых разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, продолжит действовать. Новых разрешений с января 2017 года не выдавалось», сообщил Владимир Вербицкий.