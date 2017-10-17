Власти Краснодара отменили разрешение на строительство ЖК на месте пойменного леса

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей в конце сентября был уничтожен участок пойменного леса между дорогой, ведущей в дачное товарищество «Излучина Кубани» и берегом реки. Об этом в «Экологическую вахту по Северному Кавказу» сообщили жители дачного товарищества «Пчела». По словам экологов, вырубку произвела строительная компания «АртСтройИнвест» с санкции администрации Краснодара, выдавшей порубочный билет.

Участок, который подвергся вырубке, примыкает к территории, которая раньше была расчищена под строительство скандально известного жилого комплекса «Белые паруса», остановленного из-за допущенных при этом нарушений законодательства. Недостроенный дом под воздействием атмосферных осадков постепенно разрушается, а администрация города, давшая разрешение на вырубку деревьев и строительство, не знает, что делать с обманутыми дольщиками, утверждают экологи.

Сейчас похожая история повторяется на соседнем участке, сообщают экологи. Компания ООО «Стройметалинвест» собиралась возводить на этой территории жилой комплекс «45 вертикаль», но передумала и в июне нынешнего года продала земельный участок строительной компании «АртСтройИнвест».

«Эковахта» заявила о том, что строительство жилого комплекса на берегу Кубани недопустимо, а приватизация земель общего пользования, на которых планируется построить ЖК, незаконна. При выдаче разрешения на строительство и порубочного билета администрацией Краснодара были допущены серьёзные нарушения градостроительного, земельного и природоохранного законодательства. В этой связи «Эковахта» направила официальные обращения в контролирующие органы, а также в адрес губернатора Кубани, который неоднократно заявлял, что практика уничтожения зелёных зон в Краснодаре должна быть прекращена.

Прокомментировать ситуацию «Югополис» попросил администрацию города.

Как сообщил 17 октября на своей странице в Фейсбуке помощник мэра Владимир Вербицкий, по поручению главы города Евгения Первышова была организована срочная проверка всех документов и обстоятельств, связанных с вырубкой деревьев в микрорайоне Гидростроителей, по ул. им. Валерия Гассия, 4/8.

По результатам приняты следующие решения: отозвать разрешение на строительство, выданное ООО «СК АртСтройИнвест» 12 октября 2016 года (оно уже отозвано — Югополис); провести тщательную оценку нанесенного ущерба; ответственным за эти направления в городе и округе, обязанным с начала вырубки деревьев (а это не один день), организовать контроль за производством работ, объявить выговор (речь идет о директоре департамента городского хозяйства и ТЭК и первом замглавы администрации Карасунского округа — Югополис).

Результаты обследования таковы: до вырубки на территории, которая предполагалась под застройку, было 21 аварийное дерево и 39 — в нормальном состоянии. За вырубку этих деревьев застройщик заплатил около 1,5 млн руб. компенсации. По закону перед началом вырубки компания была обязана за два дня проинформировать о начале работ, чтобы они проводились под контролем сотрудников администрации. Ничего этого застройщик не сделал, а вырубил почти всё на всей территории. Теперь строительство жилого комплекса там остановлено, судьба участка будет решаться отдельно.