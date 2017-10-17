В Перми открыта вторая очередь Восточного обхода города.

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Строительство второй очереди Восточного обхода Перми завершено в городе. Новый участок дороги протяженностью 5 км, формирующей транспортный коридор на север Прикамья, запустил во вторник губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Это очень значимый для всех, кто живёт в Пермской агломерации, участок дороги. Это продолжение большого проекта расширения Восточного обхода. Он значим как и для жителей Перми, так и для жителей Пермского района, для тех, кто имеет тут дачный сектор, большой объем индивидуального жилищного строительства. Но важно и то, что очень много транзита идет, потому что это транспортный коридор, который идёт на север Пермского края, и это часть транзитного коридора, который выходит в Свердловскую область», — сообщил журналистам Решетников после церемонии запуска участка дороги.

По его словам, в перспективе этот коридор будет расширяться: с окончанием строительства Восточного обхода, со строительством второй нитки моста через реку Чусовую, со строительством обхода города Чусового и с расширением межрегиональных связей, которые год от года растут. «Это очень важный для края объект», — подытожил губернатор Прикамья.

Строительство Восточного обхода Перми входит в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» и началось в феврале текущего года. В состав пускового комплекса входит строительство транспортной двухуровневой развязки на пересечении с дорогой Пермь-Жебреи. На строительство второй очереди объекта из федерального и краевого бюджетов направлено более 724 млн рублей. Обход признан самой длинной улицей России, ее протяженность составляет 22,6 км.

Всего на ремонт и строительство дорог из бюджетов всех уровней в 2017 году выделено порядка 12 млрд рублей. Проект нацелен на снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций до 2018 года не менее, чем на 50% и не менее, чем на 85% до 2025 года.