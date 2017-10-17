В Перми открыта вторая очередь Восточного обхода города.
Обход признан самой длинной улицей России, ее протяженность составляет 22,6 км.
Обход признан самой длинной улицей России, ее протяженность составляет 22,6 км.
ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Строительство второй очереди Восточного обхода Перми завершено в городе. Новый участок дороги протяженностью 5 км, формирующей транспортный коридор на север Прикамья, запустил во вторник губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Это очень значимый для всех, кто живёт в Пермской агломерации, участок дороги. Это продолжение большого проекта расширения Восточного обхода. Он значим как и для жителей Перми, так и для жителей Пермского района, для тех, кто имеет тут дачный сектор, большой объем индивидуального жилищного строительства. Но важно и то, что очень много транзита идет, потому что это транспортный коридор, который идёт на север Пермского края, и это часть транзитного коридора, который выходит в Свердловскую область», — сообщил журналистам Решетников после церемонии запуска участка дороги.
По его словам, в перспективе этот коридор будет расширяться: с окончанием строительства Восточного обхода, со строительством второй нитки моста через реку Чусовую, со строительством обхода города Чусового и с расширением межрегиональных связей, которые год от года растут. «Это очень важный для края объект», — подытожил губернатор Прикамья.
Строительство Восточного обхода Перми входит в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» и началось в феврале текущего года. В состав пускового комплекса входит строительство транспортной двухуровневой развязки на пересечении с дорогой
Всего на ремонт и строительство дорог из бюджетов всех уровней в 2017 году выделено порядка 12 млрд рублей. Проект нацелен на снижение количества
В Пермском крае в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год запланировано отремонтировать 87 дорог в Пермской городской агломерации, в том числе два федеральных объекта. Из 87 дорог сейчас работы ведутся на 11 объектах, на 69 дорогах все работы завершены. К концу октября все запланированные объекты будут сданы в эксплуатацию.