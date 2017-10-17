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11:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Речной порт Якутска «уплывает» в Иркутскую область и на Кипр

Стратегический объект республики продают — УФАС добрило сделку.

Источник: РИА "Новости"

ОАО «Осетровский речной порт» полностью приобретёт 100% долей холдинговой компании ООО «Якутский речной порт». Об этом стало известно из документов УФАС России, которое одобрило эту сделку, сочтя её не противоречащей антимонопольному законодательству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме собственно речного порта Якутска, расположенный в городе Усть-Кут Иркутской области «Осетровский речной порт» приобретёт также 100% долей в уставных капиталах ООО Судоходная компания «Вилюй» и ООО Судоходная компания «Якутск», а также 25% ООО «Строй-блок». Сделку УФАС одобрило при условии, что в течение месяца после покупки холдинга «Осетровский речной порт» сообщит о недискриминационном доступе к его услугам, в том числе в Якутске, и проинформирует о тарифах на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов. Кроме того, компания обязана отчитаться о нормативно-пропускной способности и заверить антимонопольную службу в том, что навязывания посреднических услуг, в том числе, транспортно-экспедиционных, способствующих удорожанию погрузки и выгрузки в портах, будет исключено. Договоры на услуги УФАС прописало «Осетровскому речпорту» заключать без посредников. Если все эти условия не будут выполнены в течение положенного срока, сделка будет аннулирована, сообщается также в документах антимонопольной службы.

Информация о готовящейся продаже вызвала волну негодования жителей Якутии: «Приплыли», «Цены в порту увеличатся, для всех», «Скоро местных жителей в рабство киргизам продавать начнут», «Иркутск завладел нашим грузовым портом с терминалом, кранами, некоторыми пассажирскими, паромными, грузовыми суднами, складами ПГС?! складами ПГС?! raquo;, «Всю Якутию продали. Сколько можно терпеть?», «Ещё лет 5, и Якутск будет уездным городом!», «Скоро весь город с молотка уйдёт», «Продавать осталось мало, все распродали и этим бюджет покрывают. Надо гнать таких министров с политики», «Якутия беспомощная, вот и скупают», «Губернатор Егоров в одних трусах своих соплеменников решил оставить. Всё отдает и отдает, а его всё выбирают и выбирают», «Якутии нужен сильный лидер, Егор Борисов не годится, при нем распродали основные производственные объекты», «Предприятие с чистым убытком в 149 млн рублей покупает предприятие с чистым убытком 1,9 млн…», «Никаких налогов они платить в республиканский бюджет не будут, так как предприятия с других регионов», «Опять кипрский офшор прибыль за рубежом, а долги пускай на родине остаются».

Действительно, управляющей организацией «Осетровского речного порта» по сведениям из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) является ООО «Старвей Логистика», 31,2% которой принадлежит акционерной компании с ограниченной ответственностью «Старвэй Лимитед», которая, в свою очередь, зарегистрирована на Кипре.

Некоторые винят в сделке генерального директора речного порта Радия Васильева, который баллотировался этой осенью в мэры Якутска и опровергал в период избирательной кампании информацию о готовящейся сделке. Взять у него комментарий по ситуации корреспонденту ИА REGNUM не удалось: на звонки Радий Васильев не отвечает.

Как сообщало ИА REGNUM, Радию Васильеву принадлежат по 20% акций холдинговой компании «Якутский речной порт», ООО «Грузовой двор», ООО «Столовая речного порта», ООО «Речное такси». Он владеет и 15% частных бумаг ООО «Строй-Блок», 50% — ООО «Альянс-ТК», 33% — «Пассажирское райуправление», и по 25% — в ООО «Песчанно-гравийный участок», ООО «Первая паромная переправа», ООО «Вторая паромная переправа», четырёх пассажирских райуправлениях.

Напомним, Осетровский речной порт имеет стратегическое значение в северном завозе республики, так как он единственный из портов реки Лена сообщается с железной дорогой. Через этот порт отправляются до 80% грузов для северных районов Иркутской области, Якутии и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы.

Добавим также, что доходы Якутского речного порта в третьем квартале 2017 года, судя по данным из финансовой отчётности компании, составили 124,7 млн рублей, расходы — 85,9 млн, финансовый результат — 39 млн.

Годовой заработок коммуниста Радия Васильева в 2016 году составил 18,7 млн рублей. Из них 351,9 тыс. рублей он получил в качестве зарплаты по основному месту работы в Якутском речном порту и 757,3 тыс. там же, но по совмещению. Но основной его заработок в 17,5 млн рублей — это доходы от предпринимательства.

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