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11:12 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье подешевели некоторые продукты

Стоимость минимального набора продуктов составила 5010 рублей.

Источник: VLADNEWS

В Приморье дешевеет потребительская корзина. В сентябре ее стоимость составила около 5010 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморского края, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем потребительская корзина подешевела на 44,28 рублей или 0,88%.

На сегодняшний день стоимость минимального набора продуктов питания составила около 5010 рублей.

В сентябре отмечено наибольшее снижение цен сразу на несколько товаров. Так, картофель подешевел на 8,7%, гречка — на 7%, сахар-песок — на 6,4%, лук репчатый — почти на 5%, яйцо куриное — на 2%, пшено и рис стали дешевле в среднем на 1,3%.

Без изменений остались цены на баранину (кроме бескостного мяса), сельдь соленую, масло подсолнечное, сметану, карамель и поваренную соль.

Напомним, минимальный набор продуктов питания входящих в потребительскую корзину включает 33 продовольственных товара. В Приморском крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости. Работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. В краевом предприятии Госпродагентство формируется запас продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам. Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары приморцы могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2−215−803, 2−215−804.

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