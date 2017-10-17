Промышленное производство выросло в Иркутской области
Промышленное производство в Иркутской области в
Промышленное производство в Иркутской области в
Как сообщает
В обрабатывающих видах деятельности производство выросло на 10,2%. Наибольший рост отмечен в химическом производстве, выпуске машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 1,4 раза). Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов выпущено на 19−21% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, прочей неметаллической минеральной продукции, а также напитков — на 16%.
Снижение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих готовых изделий (на 32−33%). Вдвое сократилось кожевенное и мебельное производство.
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 104,0%, в области водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — 103,8%.