Промышленное производство выросло в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,9%, в том числе нефти и природного газа, угля, металлических руд — на 3,5−3,8%, прочих полезных ископаемых — на 25%.

В обрабатывающих видах деятельности производство выросло на 10,2%. Наибольший рост отмечен в химическом производстве, выпуске машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 1,4 раза). Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов выпущено на 19−21% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, прочей неметаллической минеральной продукции, а также напитков — на 16%.