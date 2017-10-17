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11:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Промышленное производство выросло в Иркутской области

Промышленное производство в Иркутской области в январе-сентябре 2017 года выросло на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,9%, в том числе нефти и природного газа, угля, металлических руд — на 3,5−3,8%, прочих полезных ископаемых — на 25%.

В обрабатывающих видах деятельности производство выросло на 10,2%. Наибольший рост отмечен в химическом производстве, выпуске машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в 1,4 раза). Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов выпущено на 19−21% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, прочей неметаллической минеральной продукции, а также напитков — на 16%.

Снижение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих готовых изделий (на 32−33%). Вдвое сократилось кожевенное и мебельное производство.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 104,0%, в области водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений — 103,8%.

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