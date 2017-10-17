В Перми создана рабочая группа по развитию набережной Камы
Администрация Перми сформировала рабочую группу по развитию набережной Камы.
Администрация Перми сформировала рабочую группу по развитию набережной Камы.
Председателем группы стал мэр города Дмитрий Самойлов, его заместителем — первый замглавы Перми Виктор Агеев, секретарем — начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Елена Крузель. Краевые власти будут представлять министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин и руководитель регионального минпромторга Алексей Чибисов.
Также в рабочую группу вошли: замглавы Перми Людмила Гаджиева, начальник городского управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник департамента экономики и промышленной политики Галина Попова, начальник департамента финансов Вера Титяпкина, руководитель департамента градостроительства и архитектуры Андрей Ярославцев, начальник департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова, глава Ленинского района Перми Александр Козенков и и.о. руководителя городского управления капстроительства Константин Горячих.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о масштабном проекте благоустройства набережной. Краевые власти планируют перенести с берега Камы железную дорогу, а также разместить в районе набережной краеведческий музей и Пермскую художественную галерею.