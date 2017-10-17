В Перми создана рабочая группа по развитию набережной Камы

Председателем группы стал мэр города Дмитрий Самойлов, его заместителем — первый замглавы Перми Виктор Агеев, секретарем — начальник департамента планирования и мониторинга мэрии Елена Крузель. Краевые власти будут представлять министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин и руководитель регионального минпромторга Алексей Чибисов.



Также в рабочую группу вошли: замглавы Перми Людмила Гаджиева, начальник городского управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич, начальник департамента экономики и промышленной политики Галина Попова, начальник департамента финансов Вера Титяпкина, руководитель департамента градостроительства и архитектуры Андрей Ярославцев, начальник департамента культуры и молодежной политики Екатерина Аскарова, глава Ленинского района Перми Александр Козенков и и.о. руководителя городского управления капстроительства Константин Горячих.