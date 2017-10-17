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13:09 (мск), источник: РБК

В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных электронных платежных средств. Документ, который 14 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликован на сайте правительства. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот проект еще 9 октября.

Согласно предлагаемым в закон «О национальной платежной системе» изменениям, находящиеся на анонимных картах остатки денег могут быть переведены на счет их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо на исполнение его обязательств перед банком.

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О предстоящем запрете снятия наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам Дмитрий Медведев заявлял 12 октября на заседании правительства. Он назвал снятие наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствующим цивилизованным подходам». Он подчеркнул, что движение денег должно быть «абсолютно прозрачным».

Председатель правительства считает, что с помощью анонимных переводов отмываются капиталы и дают взятки, а проследить конечного получателя почти невозможно.

Пока что разрешено снимать с анонимных карт, которые не требуют идентификации клиента, до 5 тыс. руб. в день (до 40 тыс. руб в месяц). Также можно снять деньги через упрощенную идентификацию личности и с лицевых счетов телефонных абонентов в банкоматах.

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14 октября 2016© Ньюстюб
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