В Госдуму внесли законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

Согласно предлагаемым в закон «О национальной платежной системе» изменениям, находящиеся на анонимных картах остатки денег могут быть переведены на счет их владельца, юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо на исполнение его обязательств перед банком.

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О предстоящем запрете снятия наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам Дмитрий Медведев заявлял 12 октября на заседании правительства. Он назвал снятие наличных с неименных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствующим цивилизованным подходам». Он подчеркнул, что движение денег должно быть «абсолютно прозрачным».

Председатель правительства считает, что с помощью анонимных переводов отмываются капиталы и дают взятки, а проследить конечного получателя почти невозможно.