Доходы бюджета Новосибирской области вырастут на 7 млрд рублей
В эти минуты в региональном парламенте проходят общественные слушания проекта бюджета области на будущий год. Осторожный оптимизм — главная черта документа.
В эти минуты в региональном парламенте проходят общественные слушания проекта бюджета области на будущий год. Осторожный оптимизм — главная черта документа.
Правительство рассчитывает — собственные доходы региона вырастут на 7 миллиардов. Значительную часть этой прибавки — нужно будет потратить на исполнение майских указов Президента. Кому ждать повышения зарплат? И на какие статьи денег не хватит? И что думают по этому поводу депутаты и общественники?
Ольга Омелаенко, корреспондент: «Некоторым категориям бюджетников — это например, работники учреждений культуры и дополнительного образования повышения зарплат стоит ждать уже в конце этого года. В будущем году прибавку к жалованию получат учителя и другие бюджетники. Какую именно? Станет ясно чуть позже. Ведь уровень зарплат бюджетников теперь строго привязан к средним зарплатам по экономике региона. В Новосибирской области, уже точно известно — средняя зарплата выросла и серьезнее, чем в целом по стране. По итогам 17-го года статистику уточнят и примут решение. На что денег не хватит? На новые спортивные комплексы, новые дворцы культуры. Это еще одна особенность бюджета наряду с большими затратами на указы Президента. Область не будет начинать строительство никаких новых объектов, только постепенно завершать уже начатые. Исключение — 25 новых
Подробности обсуждения — в следующих выпусках «Вестей.