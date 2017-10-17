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11:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Доходы бюджета Новосибирской области вырастут на 7 млрд рублей

В эти минуты в региональном парламенте проходят общественные слушания проекта бюджета области на будущий год. Осторожный оптимизм — главная черта документа.

Источник: Reuters

Правительство рассчитывает — собственные доходы региона вырастут на 7 миллиардов. Значительную часть этой прибавки — нужно будет потратить на исполнение майских указов Президента. Кому ждать повышения зарплат? И на какие статьи денег не хватит? И что думают по этому поводу депутаты и общественники?

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Некоторым категориям бюджетников — это например, работники учреждений культуры и дополнительного образования повышения зарплат стоит ждать уже в конце этого года. В будущем году прибавку к жалованию получат учителя и другие бюджетники. Какую именно? Станет ясно чуть позже. Ведь уровень зарплат бюджетников теперь строго привязан к средним зарплатам по экономике региона. В Новосибирской области, уже точно известно — средняя зарплата выросла и серьезнее, чем в целом по стране. По итогам 17-го года статистику уточнят и примут решение. На что денег не хватит? На новые спортивные комплексы, новые дворцы культуры. Это еще одна особенность бюджета наряду с большими затратами на указы Президента. Область не будет начинать строительство никаких новых объектов, только постепенно завершать уже начатые. Исключение — 25 новых фельшерско-акушерских пунктов в районах области и новые школы по специальной федеральной программе. Но сколько школ будет построено — пока не известно. Бюджет вообще сверстан без учета федеральных субсидий и трансфертов — эти суммы, как и количество новых школ, станут известны позже. И одна из категорий общественников, которые я знаю — планировали сегодня выступать на общественных слушаниях — это активные родители, которые хотят лоббировать строительство школ именно в своих жилмассивах. Сейчас участники слушаний как раз переходят к дискуссиям».

Подробности обсуждения — в следующих выпусках «Вестей.

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