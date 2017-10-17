Новосибирские предприятия готовятся к снижению оборонзаказа

Рост объема производства в рамках гособоронзаказа в Новосибирской области за девять месяцев 2017 года составил от 5 до 7%. Эти данные привел сегодня вице- губернатор Сергей Семка.

«По различным предприятиям разный, есть и ощутимый рост. Это предприятие “Луч”, по этому году показывает уже более чем двукратное увеличение объемов производства. Завод полупроводниковых приборов практически в 1,7 раза, патронный завод 143%, корпорация “Электросигнал” — 132%», — рассказал он.