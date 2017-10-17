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11:49 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские предприятия готовятся к снижению оборонзаказа

Пока производство в сфере ОПК продолжает расти.

Рост объема производства в рамках гособоронзаказа в Новосибирской области за девять месяцев 2017 года составил от 5 до 7%. Эти данные привел сегодня вице- губернатор Сергей Семка.

«По различным предприятиям разный, есть и ощутимый рост. Это предприятие “Луч”, по этому году показывает уже более чем двукратное увеличение объемов производства. Завод полупроводниковых приборов практически в 1,7 раза, патронный завод 143%, корпорация “Электросигнал” — 132%», — рассказал он.

В дальнейшем господин Семка прогнозирует снижение объемов гособоронзаказа. По его словам, промышленники уже готовятся к этому, диверсифицируя производство. Так, на «Новосибирском заводе искусственного волокна» разработан проект производства базальтового волокна с началом капитальных вложений в 2018 году. Проект объемом около 2 млрд руб. получил предварительное одобрение областного совета по инвестициям.

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