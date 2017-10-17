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11:58 (мск), источник: Вести - Калининград

В регионе определено место установки опоры ЛЭП в виде «Забиваки»

Анкерная двухцепная опора ЛЭП в виде талисмана Чемпионата мира по футболу 2018 года «Забивака» будет установлена в Зеленоградском округе, рядом с «Приморским полукольцом», между посёлками Холмы и Каменка.

Источник: Вести - Калининград

Стилизованная конструкция будет изготовлена по индивидуальному проекту до мирового первенства по футболу. Высота опоры составит более 38 метров, ширина — 18,2 метра. Фигура волка Забиваки двухсторонняя, и хорошо будет просматриваться с обеих сторон дороги. Для подсветки опоры в ночное время в футбольном мяче талисмана ЧМ-2018 будет «спрятана» трансформаторная подстанция, от которой будет запитано световое оборудование.

Строительство оригинального энергообъекта осуществляется с целью создания особенной атмосферы большого спортивного праздника, популяризации ЧМ-2018, а также развития футбола и спорта в целом. В России уже установлено несколько схожих опор ЛЭП: снежный барс и лыжник в Сочи, бегущие футболисты в Пермском крае. Кроме того, 2 октября текущего года «Янтарьэнерго» презентовало проект по установке самых высоких в стране стилизованных опор ЛЭП в виде якорей.

Напомним, 1 августа этого года в рамках визита в Калининградскую область заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко было принято решение об установке в регионе футбольного символа — опоры ЛЭП «Забивака».

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