Новосибирские заводы увеличили производство по гособоронзаказу на 5−7%
Самый большой рост показал завод «Луч», выпускающий радиолокационные взрыватели для снарядов.
Самый большой рост показал завод «Луч», выпускающий радиолокационные взрыватели для снарядов.
НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Предприятия
«По выполнению оборонзаказа проблем нет. Предприятия своевременно выполняют гособоронзаказ. Рост объемов производства по этому году от 5 до 7%, средний», — сообщил во вторник в
По его данным, самые высокие темпы роста — более чем в два раза — показал завод «Луч», который в прошлом году был куплен
Объемы гособоронзаказа в абсолютных цифрах не разглашаются.