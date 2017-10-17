Новосибирские заводы увеличили производство по гособоронзаказу на 5−7%

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области в 2017 году увеличили производство в рамках гособоронзаказа в среднем на 5−7%. Самый большой рост — в два раза — показал завод «Луч», выпускающий радиолокационные взрыватели для снарядов, используемых в авиации и флоте.

«По выполнению оборонзаказа проблем нет. Предприятия своевременно выполняют гособоронзаказ. Рост объемов производства по этому году от 5 до 7%, средний», — сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По его данным, самые высокие темпы роста — более чем в два раза — показал завод «Луч», который в прошлом году был куплен санкт-петербургской компанией «Заслон». В 1,7 раза нарастил объемы производства Завод полупроводниковых приборов, в 1,4 раза — Новосибирский патронный завод, в 1,3 раза — корпорация «Электросигнал».