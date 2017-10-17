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11:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Мост через реку Зоевку открыли в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края дорожники завершили реконструкцию моста через реку Зоевку. Глава Кругликовского поселения Снежана Жданова рассказала корреспонденту портала «Губерния», что теперь транспорт идет напрямую по автодороге Хабаровск — Владивосток, а не в объезд.

Мост через Зоевку был на реконструкции с мая 2017 года, ремонт оценивался в 40 млн рублей. В середине лета рабочие разобрали мост, и водителям приходилось следовать по объездной дороге. В начале августа место, где шли работы, размыло во время циклона, поэтому ремонт затянулся.

«Сейчас мост полностью восстановлен, по нему идет транспорт. Открыли его несколько дней назад. Во время реконструкции водителям приходилось тратить время, объезжая 49-й километр автодороги “Уссури”. Хочу подчеркнуть, что мост не смыло во время циклона в начале августа, как сообщали некоторые журналисты. Мост разобрали в середине лета, и когда пошла вода, размыло лишь участок, на котором он был. Объездную дорогу тоже подмыло, движение по ней было ограничено, но лишь на несколько дней», — рассказала глава Кругликовского сельского поселения района имени Лазо Хабаровского края Снежана Жданова.

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