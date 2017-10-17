Красноярка отсудила у туроператора 230 тысяч за опоздание на рейс

Женщина приобрела 10-дневный тур на остров Хайнань в Китае с проживанием в трехзвездочном отеле. За два дня до вылета в агентстве ей выдали пакет туристских документов, в том числе маршрутные квитанции электронных билетов, в которых было указано время вылета из аэропорта Емельяново — 23 часа 55 минут. Однако, когда туристка прибыла в аэропорт за 2,5 часа до вылета, оказалось, что самолет улетел полчаса назад. Женщина потребовала от туроператора вернуть деньги, а когда ей отказали, обратилась в суд.