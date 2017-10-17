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11:59 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярка отсудила у туроператора 230 тысяч за опоздание на рейс

Жительница Красноярска отсудила крупную сумму у туроператора, по вине которого опоздала на чартерный рейс, рассказали в красноярском краевом суде.

Женщина приобрела 10-дневный тур на остров Хайнань в Китае с проживанием в трехзвездочном отеле. За два дня до вылета в агентстве ей выдали пакет туристских документов, в том числе маршрутные квитанции электронных билетов, в которых было указано время вылета из аэропорта Емельяново — 23 часа 55 минут. Однако, когда туристка прибыла в аэропорт за 2,5 часа до вылета, оказалось, что самолет улетел полчаса назад. Женщина потребовала от туроператора вернуть деньги, а когда ей отказали, обратилась в суд.

В итоге суд обязал туроператора выплатить пострадавшей полную стоимость путевки, а также компенсацию морального ущерба и штраф. Общая сумма составила около 230 тысяч рублей.

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