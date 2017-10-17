В Новосибирской области подорожали электричество и колбаса, рассказали статистики.

Для горожан электроэнергия стала дороже на 3,6%, горячая вода подорожала на 5,3%.

Помимо повышений тарифов на коммунальные услуги, увеличение цен коснулось и продуктов питания.

Рыбное филе подорожало на треть, на 9,3% — плавленые сыры, на 8% — молоко и сосиски. Цены также увеличились на говядину, колбасы, творог и вяленую рыбу.

По сравнению с прошлым годом, подешевели мука, сливочное масло и свинина.