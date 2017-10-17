В Новосибирской области подорожали электричество и колбаса
С начала года промышленные товары в регионе подорожали на 3,2%, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
С начала года промышленные товары в регионе подорожали на 3,2%, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
В Новосибирской области подорожали электричество и колбаса, рассказали статистики.
Для горожан электроэнергия стала дороже на 3,6%, горячая вода подорожала на 5,3%.
Помимо повышений тарифов на коммунальные услуги, увеличение цен коснулось и продуктов питания.
Рыбное филе подорожало на треть, на 9,3% — плавленые сыры, на 8% — молоко и сосиски. Цены также увеличились на говядину, колбасы, творог и вяленую рыбу.
По сравнению с прошлым годом, подешевели мука, сливочное масло и свинина.
Кроме того, теперь новосибирцам придется платить больше за верхнюю одежду, обувь и электрические бритвы.