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12:33 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ветераны-москвичи получат единовременную матпомощь к 76-й годовщине Битвы за Москву

Единовременную материальную помощь получат ветераны-москвичи в связи с 76-летней годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Единовременную материальную помощь получат ветераны-москвичи: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы. Как и в 2016 г. выплата будет осуществлена в размере 10 тыс. руб.
Материалы к заседанию президиума

Ожидаемая численность получателей — 14 тыс. 667 ветеранов.

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