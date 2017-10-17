Ветераны-москвичи получат единовременную матпомощь к 76-й годовщине Битвы за Москву
Единовременную материальную помощь получат
Единовременную материальную помощь получат
Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы.
Единовременную материальную помощь получат ветераны-москвичи: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы. Как и в 2016 г. выплата будет осуществлена в размере 10 тыс. руб.
Ожидаемая численность получателей — 14 тыс. 667 ветеранов.