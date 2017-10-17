В Челябинске до конца 2017 года может вырасти число проблемных застройщиков

Источник: Uralpress.ru

Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин в ходе прямой линии, организованной при поддержке региональной Общественной палаты.

Серьезное беспокойство вызывает ситуация вокруг компании «Речел-строй», ведущей застройку микрорайона «Чурилово Лейк-Сити» в Тракторозаводском районе Челябинска. Дольщиками в домах компании являются почти полторы тысячи южноуральцев. В условиях продолжающегося экономического кризиса и падения платежеспособного спроса застройщики не имеют возможности взять кредиты на завершение строительства, достроить и продать дома. Проблемы приходится решать точечно путем проведения многоуровневых переговоров. Иногда бывает достаточно изыскать 5−10 миллионов рублей на техническое присоединение, чтобы сдать жилой дом высокой степени готовности. При этом коммунальщики и поставщики ресурсов готовы идти на компромиссы и взаимозачеты.

Для включения пострадавших в реестр обманутых дольщиков необходимо соблюдение сразу нескольких важных условий. Среди них — наличие договоров долевого участия с застройщиком, документов, подтверждающих оплату (даже частичную) строящихся объектов недвижимости, отсутствие работ на объекте в течение двух месяцев и невозможность взыскать убытки со страховой компании или банка застройщика. Попав в официальный реестр обманутых дольщиков, пострадавший имеет право требовать от органов местного самоуправления формирования дорожной карты по решению проблемы. Реестры обманутых дольщиков являются публичными и размещаются на сайте министерства строительства России. Дважды в месяц они обсуждаются и анализируются на селекторном совещании министра строительства РФ. На Южном Урале проблемные застройщики контролируются достаточно жестко с привлечением общественности, депутатов, правоохранительных органов и прокуратуры. По фактам нецелевого использования застройщиками собранных с дольщиков средств в Челябинской области уже заведено немало уголовных дел.