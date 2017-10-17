В Башкирии проверили хозяйство «1 Мая» Краснокамского района: голодная смерть животным не грозит

Согласно документу, голодная смерть животным, содержащимся в хозяйстве «1 Мая», не грозит.

По данным, представленным в акте проверки, на данный момент в хозяйстве содержится 208 голов крупного рогатого скота, из них коров — 106 голов, быков производителей — три головы, молодняк КРС — 99 голов. 109 голов скота пасутся на пастбище, молодняк КРС содержится в помещении. Скот обслуживают два пастуха, два скотника, один оператор, две доярки. Нагрузка на одного работника соответствует научно-обоснованным нормам обслуживания.

Кормовая база на сегодняшний день составляет 600 рулонов сена, две тысячи тонн сенажа, тысячу тонн зернофуража.

«Кормов на зимне-стойловое содержание в 2017—2018 годах заготовлено в достаточном количестве», — постановила комиссия.

Для зимовки скота подготовлены помещения — коровник для беспривязного содержания животных (на 200 голов), помещение для содержания молодняка КРС (на 200 голов).

В помещениях имеется водоснабжение и электричество.

Состояние поголовья скота участники комиссии также признали удовлетворительным. Однако обнаружены слабые телята ниже средней упитанности в количестве 15 голов. Со слов ветеринара также стало известно, что в период с 1 по 13 октября пало семь телят. Для исключения инфекции материал был направлен в Янаульскую зональную ветеринарную лабораторию. По результатам анализа признаков инфекционных заболеваний не обнаружено. Причиной гибели стали незаразные заболевания, связанные с перепадами температуры в переходный с летне-лагерного содержания на зимне-стойловый период содержания скота.

В ходе работы комиссии специалистам и обслуживающему персоналу комплекса рекомендовано:

— исключить присутствие сквозняков;.

— обеспечить наличие сухих подстилок;.

— обеспечить сбалансированное кормление, провести витаминизацию поголовья;.

— исключить из рациона сено плохого качества;.

— обеспечить наличие лекарственных средств для проведения лечебных мероприятий скота;.

— привлечь дополнительные рабочие силы для обслуживания больных и слабых животных.