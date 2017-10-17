Укладку асфальта в дождь в Ростове прокомментировали в администрации
Администрация
Администрация
Как пояснили в МКУ «ДИСОТИ», работы на данном объекте вела компания «Стройавтодор», по данным ее руководства, они были начаты при благоприятных погодных условиях. Согласно технологии, асфальтобетонная смесь распределяется на сухую поверхность — что было выполнено подрядной организацией. Дождь начался во время производства работ по уплотнению смеси.
Представители МКУ «ДИСОТИ» проведут лабораторные испытания с отбором проб с данного участка, по их результатам будет принято решение о принятии объекта и оплате работ. При невыполнении стандартов подрядчик должен переделывать дорогу за собственные средства.