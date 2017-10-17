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13:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области с нового года земля подешевеет на 10 процентов

Такое решение приняло министерство имущественных отношений Омской области.

Хорошие новости для омских бизнесменов, обеспокоенных ростом арендной платы за землю. С нового 2018 года стоимость участка снизится с 30 до 20 процентов от его выкупной стоимости.

Такой проект постановления подписал сегодня общественный совет при Минимущества Омской области. При этом рассматривалось три варианта снижения цены земли: до 2,5 процента, до 15 процентов и до 20 процентов.

Бизнес, естественно настаивал на 2,5 процентах. Однако в профильном ведомстве рассудили иначе.

«Вопрос очень тяжелый, больной. Бизнесмены просили снизить стоимость до 2,5%. Мы сделали расчеты с минэкономики — получаются очень большие выпадающие доходы, — цитирует имущества Омской области Бориса Смольникова сайт «Новый Омск».

Проект планируется принять до конца октября. Предполагается, что новый закон поможет предпринимателям, получившим огромные счета за аренду земли по постановлению правительства 108-П от 29 апреля 2015 года.

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 В Омской области с нового года земля подешевеет на 10 процентов
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