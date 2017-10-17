В Омской области с нового года земля подешевеет на 10 процентов

Хорошие новости для омских бизнесменов, обеспокоенных ростом арендной платы за землю. С нового 2018 года стоимость участка снизится с 30 до 20 процентов от его выкупной стоимости.

Такой проект постановления подписал сегодня общественный совет при Минимущества Омской области. При этом рассматривалось три варианта снижения цены земли: до 2,5 процента, до 15 процентов и до 20 процентов.

Бизнес, естественно настаивал на 2,5 процентах. Однако в профильном ведомстве рассудили иначе.

«Вопрос очень тяжелый, больной. Бизнесмены просили снизить стоимость до 2,5%. Мы сделали расчеты с минэкономики — получаются очень большие выпадающие доходы, — цитирует имущества Омской области Бориса Смольникова сайт «Новый Омск».