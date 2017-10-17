Расписание маршрутов общественного транспорта Перми выполняется на 97%

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, рейтинг формируется на основании отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы МКУ «Гортранс». Наиболее важными показателями оценки работы перевозчиков являются объективные показатели: общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов, а также регулярность движения. Под регулярностью движения понимается количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более 5 минут. Так, регулярность движения автобусных маршрутов составляет 99,1%, трамваев и троллейбусов — 96,3%.
Максимально соблюдают расписание автобусные маршруты № 21, № 58, № 10, № 78, № 66, № 56, № 19, № 4, № 14 и № 67. Среди троллейбусных лучшими оказались маршруты № 5, № 8 и № 12. Среди трамвайных маршрутов в лидерах — № 5 и № 3. Суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют свыше 98%.
В конце рейтинга оказались перевозчики, работающие автобусных на маршрутах № 49, № 7, № 5, № 26, № 38, № 52 и № 24. При этом суммарные показатели рейтинга у этих маршрутов составляют не ниже 80%.
Источник — администрация Перми