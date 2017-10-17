Расписание маршрутов общественного транспорта Перми выполняется на 97%

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, рейтинг формируется на основании отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы МКУ «Гортранс». Наиболее важными показателями оценки работы перевозчиков являются объективные показатели: общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов, а также регулярность движения. Под регулярностью движения понимается количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более 5 минут. Так, регулярность движения автобусных маршрутов составляет 99,1%, трамваев и троллейбусов — 96,3%.