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13:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске до конца года появится филиал «Сколково»

В Москве подписан протокол о намерениях по созданию в Челябинской области регионального оператора фонда «Сколково».

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Борис Дубровский положительно оценил еще один шаг к созданию в регионе филиала самого крупного технопарка в Европе.

«Сделан еще один важный шаг на пути к тому, чтобы талантливые челябинские ребята, генерирующие современные перспективные идеи, могли реализовывать свои возможности в родном регионе», — отметил он.

Целью протокола о намерениях является создание регионального оператора «Сколково» на территории Челябинской области и заключения соглашения о совместной реализации проекта в срок не позднее 31 декабря текущего года.

Протокол был подписан в рамках форума «Открытые инновации», который проходит в Москве.

В рамках мероприятия председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет пленарное заседание, в котором примет участие Борис Дубровский.

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