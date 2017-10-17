В Челябинске до конца года появится филиал «Сколково»
В Москве подписан протокол о намерениях по созданию в Челябинской области регионального оператора фонда «Сколково».
В Москве подписан протокол о намерениях по созданию в Челябинской области регионального оператора фонда «Сколково».
Об этом Накануне.RU сообщили в
Губернатор Борис Дубровский положительно оценил еще один шаг к созданию в регионе филиала самого крупного технопарка в Европе.
«Сделан еще один важный шаг на пути к тому, чтобы талантливые челябинские ребята, генерирующие современные перспективные идеи, могли реализовывать свои возможности в родном регионе», — отметил он.
Целью протокола о намерениях является создание регионального оператора «Сколково» на территории Челябинской области и заключения соглашения о совместной реализации проекта в срок не позднее 31 декабря текущего года.
Протокол был подписан в рамках форума «Открытые инновации», который проходит в Москве.
В рамках мероприятия председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет пленарное заседание, в котором примет участие Борис Дубровский.