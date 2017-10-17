В Челябинске до конца года появится филиал «Сколково»

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Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Борис Дубровский положительно оценил еще один шаг к созданию в регионе филиала самого крупного технопарка в Европе.

«Сделан еще один важный шаг на пути к тому, чтобы талантливые челябинские ребята, генерирующие современные перспективные идеи, могли реализовывать свои возможности в родном регионе», — отметил он.

Целью протокола о намерениях является создание регионального оператора «Сколково» на территории Челябинской области и заключения соглашения о совместной реализации проекта в срок не позднее 31 декабря текущего года.

Протокол был подписан в рамках форума «Открытые инновации», который проходит в Москве.