В Омске открыли новую дорогу, которая должна стать дублером улицы Герцена

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Сегодня, 17 октября, в Омске открыли новую дорогу стоимостью 23 млн рублей, которую строили с нуля на условиях софинансирования администрация города и Агрегатный завод. Она пролегает по улице 3-я Северная и соединяет улицы Герцена и Красный пахарь от перекрестка с 5-й Северной.

Источник: Om1.ru

Планируется, что дорога значительно разгрузит транспортные потоки на 7-й Северной и Герцена, которые постоянно стоят в пробках в часы-пик.

Ранее возле Агрегатного завода дороги не было вообще. Территория выглядела примерно так — это не затронутый строительством перекресток 5-й Северной и Красного пахаря.

Сейчас там пролегает современная дорога. На выходных закончили укладывать асфальт, сегодня устанавливают знаки и наносят разметку. Уже завтра по улице будут готовы пустить транспорт.

Источник: Om1.ru

В планах на следующий год — отремонтировать улицу Красный пахарь до 24-й Северной (она уже внесена в список ремонта), что в перспективе сделает этот участок с учетом дороги у Агрегатного завода полноценным дублером улицы Герцена.

— С вводом этой дороги получится такой интересный транспортный узел, который позволит уходить и в Амурский поселок, и на Челюскинцев, — отметил замдиректора департамента информационной политики мэрии Виктор Гашеев.

Новая дорога — редкий в Омске пример государственно-частного партнерства. С инициативой строительства выступил Агрегатный завод, который сейчас благоустраивает площадку вокруг своей территории. В итоге финансирование разделили пополам — примерно 10 млн рублей выделили из городского бюджета и столько же — от завода.

Сергей Фролов, и.о. мэра Омска:

— Это действительно уникальный случай государственно-частного партнерства, когда Агрегатный завод вышел к нам с предложением отремонтировать дорогу. Мы заключили договор 50 на 50 и решили строить. Дорога однозначно будет работать, она нужна. Ее сделали современной, с ливневой канализацией, с черным грунтом. Сейчас мы нанесем разметку, поставим знаки, и в ближайшие дни она пойдет в эксплуатацию.

Дорогу открывали Сергей Фролов и гендиректор АК «Омскагрегат» Александр Козлов. При этом решили обойтись без торжественных церемоний и красной ленточки.

— Это обычный рабочий процесс, — прокомментировал Фролов.

Длина полотна составляет 573 метра. Дорога оснащена современной ливневой канализацией. Кроме того, за счет проекта отремонтировали проезды к частным домам. Правда, их не заасфальтировали, а только засыпали гравием.

Источник: Om1.ru

Тем не менее, для частного сектора это уже успех. Соседняя улица 6-я Северная выглядит так. Год назад на участке у Агрегатного завода было примерно то же.

Сейчас вдоль новой дороги даже частный сектор не пугает своими видами. Завод намерен и дальше развивать площадку вокруг своей территории.

Источник: Om1.ru

Александр Козлов, генеральный директор Агрегатного завода:

— Вдоль улицы Герцена находится площадка, которую мы активно развиваем. Здесь будет сдаваться офисный комплекс в 5 тысяч кв. метров, другие здания тоже будут развиты. Поэтому в ближайшее время нам интересно раскрыть эту площадку со стороны улицы Красный Пахарь. Это повышение комфорта для бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности, нам это выгодно.

Источник: Om1.ru

Пока дорога предназначена только для автомобилей, общественный транспорт по ней пускать не планируют. Также местные жители интересовались, появится ли светофор на перекрестке улиц 5-я Северная и Красный пахарь. Ответ был в том плане, что не все сразу.