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14:23 (мск), источник: Вести.Ru

Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России

Эксперты портала «ЦИАН» составили рейтинг самых дорогих регионов на рынке аренда в России.

Самая дорогая квартира на российском рынке аренды находится в Москве и стоит 5 миллионов рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать все самые дорогие лоты в 19 остальных регионах, попавшие в топ-20.

В квартире на Якиманке площадью 436 квадратных метров 5 спален и терраса с видом на центр города.

Самая дорогая квартира в Петербурге стоит дешевле более чем в три раза — она сдается за 1,55 миллиона рублей в месяц. А аренда самой дорогой квартиры Подмосковья дешевле самой дорогой в Москве в девять раз — она стоит 577 тысяч рублей.

Следом за тройкой лидеров идут Краснодарский край, Екатеринбург, Севастополь и Ялта, где цены на аренду самых дорогих квартир находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей в месяц.

Замыкают десятку регионов с самой дорогой арендой Самара, Новосибирск и Казань с предельной месячной стоимостью аренды 160−195 тысяч рублей.

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