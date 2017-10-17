Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Эксперты портала «ЦИАН» составили рейтинг самых дорогих регионов на рынке аренда в России.
Эксперты портала «ЦИАН» составили рейтинг самых дорогих регионов на рынке аренда в России.
Самая дорогая квартира на российском рынке аренды находится в Москве и стоит 5 миллионов рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать все самые дорогие лоты в 19 остальных регионах, попавшие в топ-20.
В квартире на Якиманке площадью 436 квадратных метров 5 спален и терраса с видом на центр города.
Самая дорогая квартира в Петербурге стоит дешевле более чем в три раза — она сдается за 1,55 миллиона рублей в месяц. А аренда самой дорогой квартиры Подмосковья дешевле самой дорогой в Москве в девять раз — она стоит 577 тысяч рублей.
Следом за тройкой лидеров идут Краснодарский край, Екатеринбург, Севастополь и Ялта, где цены на аренду самых дорогих квартир находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей в месяц.
Замыкают десятку регионов с самой дорогой арендой Самара, Новосибирск и Казань с предельной месячной стоимостью аренды 160−195 тысяч рублей.