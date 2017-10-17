В федеральном бюджете пока нет денег на четвертый мост в Новосибирске

Об этом сегодня в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2018 год сообщил заместитель председателя правительства — министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

«В этом году не состоялось решение об увеличении платы по системе “Платон”, из-за чего федеральный бюджет не имеет в необходимом объеме ресурсов для поддержания трех отобранных по конкурсу проектов в сфере строительства объектов дорожного хозяйства. Ресурсы реально выделены только по одному объекту — в Хабаровске. В качестве причин такого решения было указано, что там реально уже было заключено концессионное соглашение и был выполнен необходимый объем подготовительных работ», — отметил Виталий Голубенко.

По его данным, в ноябре 2017 года состоится очередное обсуждение проекта в Министерстве транспорта России. Тогда станет известно, когда в регион могут прийти федеральные средства на реализацию проекта. При этом правительство страны, по словам господина Голубенко, не отказывается от поддержки строительства моста в Новосибирске. Вопрос только в сроках предоставления этой поддержки.

В бюджете Новосибирской области на подготовительные работы по реализации проекта строительства четвертого моста заложено более 2 млрд руб. В сложившейся ситуации эти средства могут быть полностью или частично перераспределены между другими статьями расходов областного бюджета или переведены в резервный фонд региона.

4 октября сайт правительства Новосибирской области сообщал, что губернатор Владимир Городецкий в этот день в Москве принял участие в совещании, которое провел министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Участники рабочей встречи обсудили вопросы, касающиеся предоставления Новосибирской области межбюджетных трансфертов на оказание мер государственной поддержки региональных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на основе концессионных соглашений, для финансирования мероприятий по строительству мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске», — говорилось тогда в сообщении.