Завершилась программа субсидированных авиаперевозок в Калининград

Звучали предложения в следующем году сделать данную программу круглогодичной. Но вопрос, как всегда в финансировании, отмечают эксперты. В этом году из федерального бюджета на эти полеты было выделено 341,5 миллиона рублей. Если ориентироваться на эту сумму, то для финансирования круглогодичных льготных полетов в этот регион России из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга нужно изыскать более миллиарда рублей.
Программа действует с 2011 года. Тогда специальными тарифами на перевозку могли воспользоваться пассажиры в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, а с 2012 года по этой программе возрастные ограничения были сняты.