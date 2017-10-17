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15:29 (мск), источник: "Российская газета"

Завершилась программа субсидированных авиаперевозок в Калининград

Завершилась четырехмесячная программа субсидированных авиаперевозок в Калининград. По данным Росавиации, в рамках этой программы семь авиакомпаний перевезли 160 тысяч человек за период с 15 мая по 15 октября.

Звучали предложения в следующем году сделать данную программу круглогодичной. Но вопрос, как всегда в финансировании, отмечают эксперты. В этом году из федерального бюджета на эти полеты было выделено 341,5 миллиона рублей. Если ориентироваться на эту сумму, то для финансирования круглогодичных льготных полетов в этот регион России из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга нужно изыскать более миллиарда рублей.

Программа действует с 2011 года. Тогда специальными тарифами на перевозку могли воспользоваться пассажиры в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, а с 2012 года по этой программе возрастные ограничения были сняты.

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