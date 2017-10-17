Завершилась программа субсидированных авиаперевозок в Калининград

Звучали предложения в следующем году сделать данную программу круглогодичной. Но вопрос, как всегда в финансировании, отмечают эксперты. В этом году из федерального бюджета на эти полеты было выделено 341,5 миллиона рублей. Если ориентироваться на эту сумму, то для финансирования круглогодичных льготных полетов в этот регион России из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга нужно изыскать более миллиарда рублей.