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14:19 (мск), источник: Вести.Ru

Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах

Москва заняла 17-ю строчку мирового рейтинга по средней цене аренды квадратного метра офисов в небоскребах, говорится в сообщении компании Knight Frank.

Средняя ставка в столице составила 535 долларов за квадратный метр в год, это выше, чем, к примеру, в Лос-Анджелесе, Дубае и Мадриде.

Лидером рейтинга стал Гонконг — квадратный метр офисов в небоскребах мегаполиса стоит 3 273 доллара в год. На втором месте Нью-Йорк — 1 472 доллара и Токио — 1 502 доллара.

Российский показатель обеспеченности населения небоскребами соответствует общемировым — 665 и 730 тысяч человек на один небоскреб соответственно. Самые высокие показатели зафиксированы в ОАЭ (28 тысяч человек) и Сингапуре (45 тысяч человек), самый низкий — в Германии (1,1 миллиона человек).

За последние 37 лет функционал небоскребов значительно изменился, отмечают эксперты. Если в 1980 году 90% площадей в небоскребах занимали офисы, то к 2017 году этот показатель сократился до 38%.

Всего в мире насчитывается 10 тысяч зданий высотой от 100 метров и более — 221 из них находится в России.

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