Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Москва заняла 17-ю строчку мирового рейтинга по средней цене аренды квадратного метра офисов в небоскребах, говорится в сообщении компании Knight Frank.
Москва заняла 17-ю строчку мирового рейтинга по средней цене аренды квадратного метра офисов в небоскребах, говорится в сообщении компании Knight Frank.
Средняя ставка в столице составила 535 долларов за квадратный метр в год, это выше, чем, к примеру, в
Лидером рейтинга стал Гонконг — квадратный метр офисов в небоскребах мегаполиса стоит 3 273 доллара в год. На втором месте
Российский показатель обеспеченности населения небоскребами соответствует общемировым — 665 и 730 тысяч человек на один небоскреб соответственно. Самые высокие показатели зафиксированы в ОАЭ (28 тысяч человек) и Сингапуре (45 тысяч человек), самый низкий — в Германии (1,1 миллиона человек).
За последние 37 лет функционал небоскребов значительно изменился, отмечают эксперты. Если в 1980 году 90% площадей в небоскребах занимали офисы, то к 2017 году этот показатель сократился до 38%.
Всего в мире насчитывается 10 тысяч зданий высотой от 100 метров и более — 221 из них находится в России.