ТОСЭР в Озерске может появиться уже в I квартале 2018 года
Прогнозный объем частных инвестиций в проекты — 9,8 млрд рублей, планируемое количество новых рабочих мест — 1,1 тыс.
Прогнозный объем частных инвестиций в проекты — 9,8 млрд рублей, планируемое количество новых рабочих мест — 1,1 тыс.
Озерск (ЗАТО, Челябинская область) может получить статус территории опережающего
Закон о территориях опережающего
Согласно уже существующим заявкам, в «атомных» моногородах, которые получат статус ТОР — а это Снежинск, Озерск, Трехгорный, Железногорск, Северный, Заречный, — может быть создано более 20 тыс. рабочих мест и привлечено около 115 млрд рублей инвестиций. В том числе, в южноуральском Озерске — 1,1 тыс. мест, 9,8 млрд рублей инвестиций. Прогнозируется уже и возможная выручка: 19 млрд рублей в год, налоги в бюджеты всех уровней — 3,3 млрд до 2025 года.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал: «Всего в качестве потенциальных резидентов ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск подобрано 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей, которые позволят создать дополнительно более 1 тыс. 800 рабочих мест. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗАТО Челябинской области, являются высокотехнологичными, импортозамещающими, экспортоориентированными и предполагают формирование современных конкурентоспособных производств».
Надо отметить, еще за год до принятия федерального закона о ТОСЭР Росатом совместно с администрациями ЗАТО провел разработку концепций развития этих городов. Были определены площадки, на которых нужно разворачивать ТОСЭР, вместе с региональными и муниципальными властями проведены переговоры с потенциальными инвесторами, определены проекты, которые можно запустить в ЗАТО.
При этом Росатом выбирал только те предложения, где есть понятный заказчик, и только тех инвесторов, у которых есть средства для реализации задуманного. Работы велись как с внутриотраслевыми, так и с внешними инвесторами. Многие из инвесторов еще на стадии подготовки заявок подтвердили свое участие, подписав с субъектом Федерации и министерством экономического развития соглашения о намерениях. Это означает, что сразу после получения городом статуса ТОСЭР резидент должен начать работы по запуску новых предприятий на территории.
Преимущества для резидентов ТОР Росатома:
Среди потенциальных резидентов АтомТОРов — компании, заинтересованные в конверсии, кооперации и технологическом взаимодействии с предприятиями атомной отрасли. Резиденты получают доступ к высокопрофессиональным специалистам в областях, базовых для предприятий атомной отрасли (приборостроение, станкостроение, высокотехнологичные сервисы, информационные технологии, лазерные технологии, робототехника, автоматизация производства, материаловедение и др.).
Особый режим безопасности на территории ЗАТО — дополнительное преимущество для определенных групп потенциальных инвесторов, которые избавляются от необходимости специально создавать такой режим на собственных предприятиях. Это, например, фармацевтические,
Жители АтомТОРов также смогут ощутить получение городами нового статуса. Так, набирать кадры новые предприятия будут преимущественно из местных жителей — по оценкам Росатома, кадровое большинство может составлять до 90%. В ЗАТО могут быть созданы дополнительные производственные мощности, не связанные напрямую с базовыми предприятиями Росатома, но имеющие к ним близкое отношение, что позволит сохранить и приумножить имеющиеся у жителей компетенции, использовать их профессиональный опыт. Кроме того, с новым статусом ожидается повышение социального уровня в городах и создание в них особой экосреды благодаря дополнительным инвестициям в образование, культуру и пр., улучшение городской инфраструктуры.
Озерск. Основные характеристики ТОР:
Специализация: новые технологии и материалы, станкостроение. Общая площадь — 53 га Число площадок — 3 Число потенциальных резидентов — 10 Все резиденты подписали трехсторонние соглашения с главой администрации ЗАТО и губернатором. Определен минимальный объем инвестиций со стороны резидента, количество рабочих мест, которые он обязан создать. Эффекты от создания ТОР: Количество новых рабочих мест 1100 Объем частных инвестиций в проекты, млрд руб 9,8 Налоги во все уровни бюджетов до 2025 г, млрд руб 3,3 Выручка в год (при выходе на проектную мощность), млрд руб 19.
Разработанный совместно со специалистами ПО «Маяк» проект предусматривает создание двух площадок— «браунфилд» (brownfield) и «гринфилд» (greenfield). Первая закреплена на праве бессрочного пользования за «Маяком»; вторая — площадка в поселке Новогорный, рядом с Аргаяшской ТЭЦ, где есть автомобильная и железная дороги. При реализации большей части из заявленных проектов ТОСЭР на территории Озерского городского округа планируется проведение импортных и/или экспортных операций со странами Европейского союза, США, Японией, Монголией, Китаем, Кореей, Индией, Ближнего Востока, Латинской и Центральной Америки, Южной и Центральной Африки.