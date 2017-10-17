ТОСЭР в Озерске может появиться уже в I квартале 2018 года

Источник: dostup1.ru

Озерск (ЗАТО, Челябинская область) может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) уже в первом квартале 2018 года, после вступления в силу поправок в федеральный закон № 473-ФЗ, устраняющих правовую коллизию с созданием ТОР в «запретках», входящих в перечень моногородов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Закон о территориях опережающего социально-экономического развития вступил в силу 30 марта 2015 года, а с 1 января 2016 года право подавать заявки на включение в список территорий опережающего развития получили и ЗАТО. Однако с «запретками» возникла заминка, над устранением которой сейчас работают законодатели: 13 сентября 2017 года Госдума приняла поправки в первом чтении, на 19 октября запланировано рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях. Прогнозные сроки принятия законопроекта — начало декабря 2017 года. После вступления в силу поправок проекты постановлений о создании АтомТОРов будут направлены на повторное согласование в Минюст России, а затем внесены в правительство РФ. Прогнозный срок выхода постановлений о создании ТОР — I квартал 2018 года.

Согласно уже существующим заявкам, в «атомных» моногородах, которые получат статус ТОР — а это Снежинск, Озерск, Трехгорный, Железногорск, Северный, Заречный, — может быть создано более 20 тыс. рабочих мест и привлечено около 115 млрд рублей инвестиций. В том числе, в южноуральском Озерске — 1,1 тыс. мест, 9,8 млрд рублей инвестиций. Прогнозируется уже и возможная выручка: 19 млрд рублей в год, налоги в бюджеты всех уровней — 3,3 млрд до 2025 года.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал: «Всего в качестве потенциальных резидентов ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск подобрано 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей, которые позволят создать дополнительно более 1 тыс. 800 рабочих мест. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗАТО Челябинской области, являются высокотехнологичными, импортозамещающими, экспортоориентированными и предполагают формирование современных конкурентоспособных производств».

Надо отметить, еще за год до принятия федерального закона о ТОСЭР Росатом совместно с администрациями ЗАТО провел разработку концепций развития этих городов. Были определены площадки, на которых нужно разворачивать ТОСЭР, вместе с региональными и муниципальными властями проведены переговоры с потенциальными инвесторами, определены проекты, которые можно запустить в ЗАТО.

При этом Росатом выбирал только те предложения, где есть понятный заказчик, и только тех инвесторов, у которых есть средства для реализации задуманного. Работы велись как с внутриотраслевыми, так и с внешними инвесторами. Многие из инвесторов еще на стадии подготовки заявок подтвердили свое участие, подписав с субъектом Федерации и министерством экономического развития соглашения о намерениях. Это означает, что сразу после получения городом статуса ТОСЭР резидент должен начать работы по запуску новых предприятий на территории.

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Преимущества для резидентов ТОР Росатома:

Среди потенциальных резидентов АтомТОРов — компании, заинтересованные в конверсии, кооперации и технологическом взаимодействии с предприятиями атомной отрасли. Резиденты получают доступ к высокопрофессиональным специалистам в областях, базовых для предприятий атомной отрасли (приборостроение, станкостроение, высокотехнологичные сервисы, информационные технологии, лазерные технологии, робототехника, автоматизация производства, материаловедение и др.).

Особый режим безопасности на территории ЗАТО — дополнительное преимущество для определенных групп потенциальных инвесторов, которые избавляются от необходимости специально создавать такой режим на собственных предприятиях. Это, например, фармацевтические, IT-компании и другие. При этом для инвесторов, не заинтересованных в соблюдении особого режима, прорабатывается специальный регламент, чтобы максимально упростить его прохождение.

Жители АтомТОРов также смогут ощутить получение городами нового статуса. Так, набирать кадры новые предприятия будут преимущественно из местных жителей — по оценкам Росатома, кадровое большинство может составлять до 90%. В ЗАТО могут быть созданы дополнительные производственные мощности, не связанные напрямую с базовыми предприятиями Росатома, но имеющие к ним близкое отношение, что позволит сохранить и приумножить имеющиеся у жителей компетенции, использовать их профессиональный опыт. Кроме того, с новым статусом ожидается повышение социального уровня в городах и создание в них особой экосреды благодаря дополнительным инвестициям в образование, культуру и пр., улучшение городской инфраструктуры.

Озерск. Основные характеристики ТОР:

Специализация: новые технологии и материалы, станкостроение. Общая площадь — 53 га Число площадок — 3 Число потенциальных резидентов — 10 Все резиденты подписали трехсторонние соглашения с главой администрации ЗАТО и губернатором. Определен минимальный объем инвестиций со стороны резидента, количество рабочих мест, которые он обязан создать. Эффекты от создания ТОР: Количество новых рабочих мест 1100 Объем частных инвестиций в проекты, млрд руб 9,8 Налоги во все уровни бюджетов до 2025 г, млрд руб 3,3 Выручка в год (при выходе на проектную мощность), млрд руб 19.