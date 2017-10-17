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15:13 (мск), источник: ТАСС

На Ямал из Пермского края завезли коров герефордской породы

Порода предназначена для развития мясного животноводства.

ТАСС, 17 октября. Более 50 коров английской породы герефорд завезли для сельхозпредприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из Пермского края. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Открывшийся после реконструкции коровник в селе Горки (Шурышкарский район) пополнился 52 головами крупного рогатого скота английской породы герефорд. Стадо для муниципального сельхозпредприятия “Мужевское” приобретено за счет региональной госпрограммы “Развитие агропромышленного комплекса ЯНАО” на условиях софинансирования из муниципального бюджета», — сообщили в пресс-службе.

Герефордов закупили в одном из племенных хозяйств Пермского края и доставили на Ямал водным транспортом. «Эта порода предназначена для развития мясного и даже деликатесного животноводства, для производства молока она нерациональна. Специалисты отмечают, что герефорды выносливы, приспособлены к различным погодным условиям, хорошо переносят низкие температуры, что крайне важно в Арктике», — отметили в пресс-службе.

Сельхозпредприятие «Мужевское» станет вторым в округе хозяйством, содержащим герефордов. С 2014 года их разводят в крестьянско-фермерском хозяйстве «Шелеметьев» в Шурышкарском районе.

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