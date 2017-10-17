Кыргызстан отправил в Казахстан зараженные фрукты
Зараженными оказались хурма, яблоки и виноград.
Зараженными оказались хурма, яблоки и виноград.
На границе Казахстана и Кыргызстана задержали крупную партию фруктов, зараженных карантинным вредителем, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
С 10 октября было проверено 835 транспортных средств кыргызстанских перевозчиков. Каждая восьмая машина следовала с грубыми нарушениями законодательства Казахстана.
На них наложили штрафы общей суммой 5 миллионов 644 тысяч тенге.
За это время досмотр прошли 127 грузовых машин, выявлено 20 нарушений. 202 тонны продукции возвращены в Кыргызстан.
В частности, в партиях с фруктами были обнаружены червец Комстока, восточная плодожорка и азиатская ягодная дрозофила.
16 октября на ППК Карасу в Жамбылской области при досмотре 20,6 тонн хурмы, граната и винограда, следующих из Кыргызстана, нашли карантинного вредителя червец Комстока.
В этот же день на ППК Кордай при досмотре 2,9 тонн яблок в автомобиле Mercedes, следующем в Шымкент, обнаружили восточную плодожорку.
Кроме того, на участке Барыс Кордайского района задержана партия с тремя тоннами винограда, которую везли в Алматы и которая оказалась заражена азиатской ягодной дрозофилой.
Зараженные фрукты вернули в Кыргызстан.
При систематических нарушениях фитосанитарных требований кыргызстанской стороной фитосанитарная служба Казахстана ограничит ввоз и транзит подконтрольной продукции из Кыргызстана, резюмировали в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали, что Казахстан запретил пяти заводам Кыргызстана ввозить свою продукцию.