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13:59 (мск), источник: Nur.kz

Кыргызстан отправил в Казахстан зараженные фрукты

Зараженными оказались хурма, яблоки и виноград.

Источник: Nur.kz

На границе Казахстана и Кыргызстана задержали крупную партию фруктов, зараженных карантинным вредителем, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

С 10 октября было проверено 835 транспортных средств кыргызстанских перевозчиков. Каждая восьмая машина следовала с грубыми нарушениями законодательства Казахстана.

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На них наложили штрафы общей суммой 5 миллионов 644 тысяч тенге.

За это время досмотр прошли 127 грузовых машин, выявлено 20 нарушений. 202 тонны продукции возвращены в Кыргызстан.

В частности, в партиях с фруктами были обнаружены червец Комстока, восточная плодожорка и азиатская ягодная дрозофила.

16 октября на ППК Карасу в Жамбылской области при досмотре 20,6 тонн хурмы, граната и винограда, следующих из Кыргызстана, нашли карантинного вредителя червец Комстока.

В этот же день на ППК Кордай при досмотре 2,9 тонн яблок в автомобиле Mercedes, следующем в Шымкент, обнаружили восточную плодожорку.

Кроме того, на участке Барыс Кордайского района задержана партия с тремя тоннами винограда, которую везли в Алматы и которая оказалась заражена азиатской ягодной дрозофилой.

Зараженные фрукты вернули в Кыргызстан.

При систематических нарушениях фитосанитарных требований кыргызстанской стороной фитосанитарная служба Казахстана ограничит ввоз и транзит подконтрольной продукции из Кыргызстана, резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали, что Казахстан запретил пяти заводам Кыргызстана ввозить свою продукцию.

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