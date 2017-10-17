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15:10 (мск), источник: ТАСС

Более 300 населенных пунктов Новосибирской области подключат к оптово-волоконной связи

Соглашение об этом подписано между правительством региона, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «Ростелеком».

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 300 небольших населенных пунктов Новосибирской области к 2020 году будут подключены к оптово-волоконной связи и получат широкополосный доступ к интернету. Соответствующее соглашение между правительством региона, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и компанией «Ростелеком» подписано в рамках форума «Открытые инновации».

«Соглашение, которое мы только что подписали, подразумевает достаточно серьезные инвестиции компании “Ростелеком” и достаточно серьезную поддержку со стороны Новосибирской области для подключения 279 населенных пунктов, где проживают до 250−500 человек, и еще 24 населенных пункта с более чем 500 жителей. Во все эти населенные пункты “Ростелеком” проложит волоконно-оптические линии связи, а это значит скоростной и качественный, и при этом не очень дорогой интернет», — сказал на церемонии подписания соглашения министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отметил, что это соглашение служит устранению цифрового неравенства в регионе. «В Новосибирской области при поддержке “Ростелекома” мы некоторое время назад запустили проект по подключению населенных пунктов от 500 человек до 1 тыс., и это позволило обеспечить высокоскоростными линиями связи, в том числе и интернетом, жителей этих населенных пунктов», — отметил он.

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что с 1 августа 2017 года сервис для жителей небольших поселков, составлявший ранее 45 рублей, стал бесплатным. «Мы приняли решение отказаться от платы, и по итогам двух месяцев видим, что это дало взрывной результат — у нас в 1,5 раза выросло количество сессий, растет объем трафика, и видно, что люди гораздо более охотно пользуются сервисом», — отметил он, пояснив, что в Новосибирской области реализуются и региональные программы подключения населенных пунктов к интернету.

Как уточнил Травников журналистам в кулуарах форума, завершить работы по подключению населенных пунктов в рамках подписанного соглашения планируется к 2020 году.

Программа Минкомсвязи

Госпрограмма «Цифровая экономика» разработана в рамках исполнения поручений президента РФ. Как отмечается на сайте правительства, для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным — государственное управление, «умный город» и здравоохранение.

В частности, указано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

О форуме

Ежегодный форум «Открытые инновации» проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.

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