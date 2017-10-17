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14:26 (мск), источник: Newslab.ru

В домах красноярцев заменят 511 лифтов

Красноярск стал участником проекта Министерства строительства и ЖКХ России по ускоренной замене лифтов.

Источник: РИА "Новости"

Красноярск вошел в число четырех городов-миллионников, которые станут участниками проекта Министерства строительства и ЖКХ России «Ускоренная замена лифтов в многоквартирных жилых домах». В 2018 году в краевой столице по программе заменят 511 лифтов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по вопросу реализации проекта. Мэр встретился с жителями многоэтажек, где произойдет замена лифтов. Одной из точек инспекции стал дом № 17 по улице Конституции СССР. Здесь обновят шесть лифтов.

Заместитель председателя совета многоквартирного дома Светлана Осипова в беседе с главой города рассказала: «Дом у нас дружный, всех соседей знаю уже не первый десяток лет. Много людей старшего возраста, ходят с тросточками. Много мамочек с колясками. Конечно, лифт нам очень нужен, и мы рады, что наш дом попадает в проект по замене лифтов».

Средства на реализацию федерального проекта по замене лифтов направят из Фонда капитального ремонта. Жители не будут вносить никаких дополнительных средств. Выбор домов, где будет проведена замена лифтов, проводится на основании технического состояния оборудования.

«Я работаю в лифтовом хозяйстве более 40 лет и могу отметить, что рабочее состояние лифта во многом зависит от качества его обслуживания. Есть лифты, которые, согласно требованиям, подлежат замене. Однако, когда специалисты начинают работу по демонтажу, то говорят, что оборудование выглядит как новое. Я познакомился со списком домов, где запланирована замена лифтов. Все эти дома 70−80-х годов постройки, лифты там уже несовременные», — рассказал директор ООО «СибЛифтСтрой» Анатолий Заболоцкий.

Новые лифты с антивандальными кабинами будут соответствовать всем современным требованиям безопасности, обладать пониженным потреблением электроэнергии. Срок замены лифта, с учетом подготовительных работ, — 1,5−2 месяца.

После выездного совещания Эдхам Акбулатов дал ряд поручению по реализации программы. Так, до 15 ноября необходимо провести собрания собственников жилья в 140 многоквартирных домах, где предполагается проведение работ по замене лифтового оборудования. Не позднее 1 декабря должны быть объявлены торги, которые включат в себя и разработку проектно-сметной документации, и поставку оборудования, и его монтаж.

Планируется, что подрядчик работ определится до 31 декабря. В конкурсной документации должно быть предусмотрено поэтапное выполнение работ с определением сроков, чтобы она велась равномерно, в том числе, с поставщиками оборудования.

«Ведомственный проект Министерства строительства и ЖКХ России “Ускоренная замена лифтов в многоквартирных жилых домах” — это серьезная государственная задача, которая должна быть решена под жёстким контролем со стороны администрации города Красноярска», — подвел итог совещания Эдхам Акбулатов.

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