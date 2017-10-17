Власти Екатеринбурга завершают благоустройство к ЧМ-2018
Руководитель комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова отчиталась перед городскими депутатами о ходе ремонта дорог к ЧМ-2018.
Руководитель комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова отчиталась перед городскими депутатами о ходе ремонта дорог к ЧМ-2018.
Всего в 2017 году на эти цели из регионального бюджета было выделено 1,3 млрд рублей, 126 млн — из федерального и 98 — из муниципального.
Еще 77 млн отдельно пошло на ликвидацию очагов аварийности. В результате было отремонтировано 49 объектов общей площадью 880 тыс. кв. м.
На данный момент почти все они сданы, до 25 октября будут введены участки тротуаров, строящихся из гранитных или бетонных плит.