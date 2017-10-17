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14:18 (мск), источник: ЕАН

Власти Екатеринбурга завершают благоустройство к ЧМ-2018

Руководитель комитета по благоустройству мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова отчиталась перед городскими депутатами о ходе ремонта дорог к ЧМ-2018.

Источник: AP 2017

Всего в 2017 году на эти цели из регионального бюджета было выделено 1,3 млрд рублей, 126 млн — из федерального и 98 — из муниципального.

Еще 77 млн отдельно пошло на ликвидацию очагов аварийности. В результате было отремонтировано 49 объектов общей площадью 880 тыс. кв. м.

На данный момент почти все они сданы, до 25 октября будут введены участки тротуаров, строящихся из гранитных или бетонных плит.

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