В Ростовской области работникам бюджетной сферы повысят зарплату

Изменение оплаты труда коснётся врачей, младшего и среднего персонала больниц и поликлиник, а также педагогических и социальных работников. Решение министерства финансов поддержали на заседании профильного комитета донского парламента. Всего более 30 тысяч человек. Также, депутаты рекомендовали Законодательному собранию утвердить изменения обеих частей областного бюджета на этот год. Это обсудят на следующем заседании — 19 октября.