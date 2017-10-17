В Ростовской области работникам бюджетной сферы повысят зарплату
Более 300 млн рублей выделят из резервного фонда региона на повышение зарплаты бюджетникам.
Более 300 млн рублей выделят из резервного фонда региона на повышение зарплаты бюджетникам.
Изменение оплаты труда коснётся врачей, младшего и среднего персонала больниц и поликлиник, а также педагогических и социальных работников. Решение министерства финансов поддержали на заседании профильного комитета донского парламента. Всего более 30 тысяч человек. Также, депутаты рекомендовали Законодательному собранию утвердить изменения обеих частей областного бюджета на этот год. Это обсудят на следующем заседании — 19 октября.
«Доходная часть увеличится на 30 млн рублей и будет составлять 150 млрд 800 млн рублей, расходная часть — 160 млрд 900 млн, итого дефицит снижается и будет составлять после принятия Законодательным собранием 10 млрд 100 млн рублей», — говорит первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Андрей Харченко.