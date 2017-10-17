Средняя зарплата в Воронежской области составила 27,6 тыс рублей

Самую высокую зарплату в августе статистики зафиксировали у работников, занятых финансовой и страховой деятельностью — около 45 тыс. рублей. В этой сфере на тот момент работали около 15,3 тыс. человек. Высокой оказалась и зарплата сотрудников, занимающихся производством химических веществ и продуктов (42,4 тыс. рублей). Таких работников в августе было 8,4 тыс. Ниже всего (11,3 тыс. рублей) средняя зарплата оказалась в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По данным Воронежстата, в этой сфере официально трудились всего 44 жителя региона. Всего в августе 2017 года в Воронежской области было зарегистрировано около 691 тыс. работников, что соответствует уровню августа 2016 года.