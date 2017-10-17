Средняя зарплата в Воронежской области составила 27,6 тыс рублей
Сумма выросла на 5% за год.
Сумма выросла на 5% за год.
Средняя ежемесячная зарплата жителей Воронежской области составила 27,6 тыс. рублей в августе 2017 года. Данные появились на сайте Воронежстата в понедельник, 16 октября. По сравнению с августом 2016 года средний ежемесячный доход жителей региона вырос на 4,9%.
Самую высокую зарплату в августе статистики зафиксировали у работников, занятых финансовой и страховой деятельностью — около 45 тыс. рублей. В этой сфере на тот момент работали около 15,3 тыс. человек. Высокой оказалась и зарплата сотрудников, занимающихся производством химических веществ и продуктов (42,4 тыс. рублей). Таких работников в августе было 8,4 тыс. Ниже всего (11,3 тыс. рублей) средняя зарплата оказалась в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По данным Воронежстата, в этой сфере официально трудились всего 44 жителя региона. Всего в августе 2017 года в Воронежской области было зарегистрировано около 691 тыс. работников, что соответствует уровню августа 2016 года.
Руководитель управления экономики администрации Воронежа Татьяна Дьяченко спрогнозировала повышение среднемесячного дохода жителей областного центра до 35 тыс. рублей в 2018 году. Номинальная зарплата в 2017 году составит 32,2 тыс. рублей, что на 8,5% больше, чем в 2016 году.