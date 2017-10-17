Более 120 млн рублей администрация Нижнего Новгорода задолжала подрядным организациям за уборку и содержание улиц

Источник: РИА "Новости"

Задолженность образовалась за период с мая по сентябрь текущего года. В настоящее время задолженность за 2016 год погашена.

Собеседник агентства отметил, что текущую задолженность планируется погашать по мере поступления средств из бюджета Нижнего Новгорода.

Напомним, что большинство подрядных организаций по уборке Нижнего Новгорода на сегодняшний день не в состоянии закупить пескосоляную смесь из-за долгов муниципалитета. На сегодняшний день пескосоляная смесь в необходимом объеме отсутствует практически во всех районах Нижнего Новгорода.

Из-за долгов подрядчики сейчас не только не могут подготовить технику к зиме, но также не в состоянии уже и заправлять ее. Некоторые из подрядчиков из-за таких финансовых отношений с администрацией с ближайшее время могут быть признаны банкротами. В Нижегородском, Канавинском, Советстком и Приокском районах Нижнего Новгорода у подрядных организаций сложились трудности с выплатой заработных плат сотрудникам.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года долг администрации Нижнего Новгорода подрядным организациям за уборку и содержание дорог составлял почти 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием единственная в Нижнем Новгороде муниципальная станция снеготаяния до сих пор не отремонтирована после аварии в марте 2017 года. На ремонт станции снеготаяния на ул. Надежды Сусловой требуется более 7 млн рублей.