Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Светская Москва: беременная жена замминистра пришла на вечеринку
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Джигарханян о жене: Забирала деньги из моего кармана
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
16:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 120 млн рублей администрация Нижнего Новгорода задолжала подрядным организациям за уборку и содержание улиц

Как сообщили «НТА-Приволжье» в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, на сегодняшний день муниципалитет должен подрядчикам, которые осуществляют уборку улиц города 121,8 млн. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Задолженность образовалась за период с мая по сентябрь текущего года. В настоящее время задолженность за 2016 год погашена.

Собеседник агентства отметил, что текущую задолженность планируется погашать по мере поступления средств из бюджета Нижнего Новгорода.

Напомним, что большинство подрядных организаций по уборке Нижнего Новгорода на сегодняшний день не в состоянии закупить пескосоляную смесь из-за долгов муниципалитета. На сегодняшний день пескосоляная смесь в необходимом объеме отсутствует практически во всех районах Нижнего Новгорода.

Из-за долгов подрядчики сейчас не только не могут подготовить технику к зиме, но также не в состоянии уже и заправлять ее. Некоторые из подрядчиков из-за таких финансовых отношений с администрацией с ближайшее время могут быть признаны банкротами. В Нижегородском, Канавинском, Советстком и Приокском районах Нижнего Новгорода у подрядных организаций сложились трудности с выплатой заработных плат сотрудникам.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 года долг администрации Нижнего Новгорода подрядным организациям за уборку и содержание дорог составлял почти 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансированием единственная в Нижнем Новгороде муниципальная станция снеготаяния до сих пор не отремонтирована после аварии в марте 2017 года. На ремонт станции снеготаяния на ул. Надежды Сусловой требуется более 7 млн рублей.

Напомним, что по итогам аукционов, в Автозаводском районе уборкой и содержанием дорог с начала 2017 года занимается МП «РЭД», в Канавинском — МП «КХ», в Приокском — ООО «Нижавтодорстрой», в Советском — ООО «ДЭП», с ООО «Саюс-Самара» и ООО «РегионСтройИндустрия» уже весной администрация города расторгла контракты, в Ленинском — ООО «СДС» и МП «Дорожник». Последний обслуживает также Московский и Сормовский районы. В Нижегородском районе работают ООО «Вектор», ООО «Рубикон», ООО «Агродом», ИП Тельнов, ООО «Арсенал», ИП Селина, ООО «Комплексстройплюс» и ООО «Управление механизации 5».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МВД предложило наказывать учителей за участие детей в протестах
Возбуждено уголовное дело об умышленном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Не получается записаться на получение визы США. Что делать
ЕСПЧ не нашел политики в деле «Ив Роше»
Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
Беременная Кейт Миддлтон станцевала на лондонском вокзале Герцогиня Кембриджская посетила детское благотворительное мероприятие.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь